Iranski borec za brco v zadnjico 'ring-dekletu' prejel kazen s strani razjarjene publike

"Pozdravljeni vsi skupaj, to pišem zaradi Marije," je Heibati zapisal v opravičilu po dogodku. "Moje ravnanje vsekakor ni bilo pravilno. Bil sem precej napet, pred samim dogodkom se je odvijalo veliko pretepov. Jaz pa sem bil tam v kletki, želel sem oditi ven in se boriti. Bil sem pod pritiskom in kot morda večina razume, veliko je čustev. Zato sem pred začetkom ravnal tako neodgovorno. Želim se ji javno opravičiti. Sem poročen moški, ženske zelo spoštujem. Ona je samo opravljala svoje delo. Jaz pa po pretepu tudi nisem priznal svoje krivde, to je narobe, toda prejel sem precej udarcev v glavo. Povejte Mariji, da mi je žal."

Na dogajanje so se sicer ostro odzvali tudi v borilni organizaciji HFC: "Kar se je zgodilo v prenosu v živo, presega vse moralne in etične standarde. Nihče se nima pravice dotikati, kaj šele pretepati osebja, zaposlenih in partnerjev Hardcore Media. Poleg tega je takšno prostaško vedenje do žensk absolutno nesprejemljivo. Položiti roko na žensko je najnižje, kot se moški lahko spusti. Odločili smo se, da v kontekstu trenutne situacije opravičilo, ki ga je že podal borec, absolutno ni dovolj. Kaznovan bo, tudi finančno. Celoten honorar pa bo nakazan Mariji."