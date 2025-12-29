Množični pretep skazil boksarski večer v Novem Pazarju

Kot poroča portal Hotsport.rs, se je kaos začel takoj po koncu borbe, v trenutku, ko je boksar, ki je premagal domačega tekmovalca Vahida Kicaro, v ringu začel proslavljati zmago. Takšna reakcija je pri delu občinstva sprožila burna čustva, nato pa so posamezni gledalci vdrli v ring. Razmere so v le nekaj trenutkih eskalirale v množični pretep.

Po navedbah očividcev so redarji in organizatorji skušali ločiti sprte strani in umiriti napetosti, vendar brez uspeha. Zaradi nastalega kaosa je bil program turnirja takoj prekinjen, občinstvo pa je bilo vidno pretreseno nad dogajanjem, še piše Hotsport.rs.

Za zdaj ni uradnih informacij o morebitnih poškodovanih niti potrditve, ali je kdo moral poiskati zdravniško pomoč.

Po neuradnih informacijah je na prizorišču posredovala tudi policija, ki je ukrepala z namenom vzpostavitve reda in preprečitve nadaljnjih incidentov. V prihodnjih dneh se pričakuje tudi uradno sporočilo organizatorjev turnirja.