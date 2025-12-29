Naslovnica
Borilni športi

Množični pretep skazil boksarski večer v Novem Pazarju

Novi Pazar , 29. 12. 2025 12.26

Avtor:
J.B.
Množični pretep v Novem Pazarju

Boksarski turnir v Novem Pazarju je zasenčil množičen pretep po enem izmed dvobojev, zaradi katerega je bilo tekmovanje nemudoma prekinjeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča portal Hotsport.rs, se je kaos začel takoj po koncu borbe, v trenutku, ko je boksar, ki je premagal domačega tekmovalca Vahida Kicaro, v ringu začel proslavljati zmago. Takšna reakcija je pri delu občinstva sprožila burna čustva, nato pa so posamezni gledalci vdrli v ring. Razmere so v le nekaj trenutkih eskalirale v množični pretep.

Po navedbah očividcev so redarji in organizatorji skušali ločiti sprte strani in umiriti napetosti, vendar brez uspeha. Zaradi nastalega kaosa je bil program turnirja takoj prekinjen, občinstvo pa je bilo vidno pretreseno nad dogajanjem, še piše Hotsport.rs.

Za zdaj ni uradnih informacij o morebitnih poškodovanih niti potrditve, ali je kdo moral poiskati zdravniško pomoč.

Po neuradnih informacijah je na prizorišču posredovala tudi policija, ki je ukrepala z namenom vzpostavitve reda in preprečitve nadaljnjih incidentov. V prihodnjih dneh se pričakuje tudi uradno sporočilo organizatorjev turnirja.

boks pretep bosna in hercegovina novi pazar

Zgodovinske zmage in temelji za bleščečo prihodnost

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manga
29. 12. 2025 13.28
Novi Pazar,univerzitetno mesto,vehabijska univerza.
Odgovori
0 0
suleol
29. 12. 2025 13.27
indijanci haha
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
29. 12. 2025 13.24
Najbolj vesela novica na tem portalu: na jugu je sranje. No .......zdej pa pljuvanje: Navali narode.
Odgovori
0 0
prost1
29. 12. 2025 13.13
Tipično.
Odgovori
-1
0 1
Teleport
29. 12. 2025 13.04
Primitivci gledajo primitvce. Druga ne more biti
Odgovori
+0
1 1
Dragica Cegler
29. 12. 2025 12.50
Ker se ne sme komentirati tistih ki sredi Slovenije izrazijo namero za azil.Pol ae pa čudimo,če manjka policajev,seveda jih,ker morajo tujce prevažati v Ljubljano.Ban a hudi...a,a lahko tudi jaz pokličem policijo,da me peljejo v Ljubljano v ukc,,pa sem 41 let delala za to gnilo državo.
Odgovori
+1
3 2
Castrum
29. 12. 2025 12.48
Čimprej v EU....(sarkazem)
Odgovori
+4
5 1
300 let do specialista
29. 12. 2025 12.46
Ccc st.o.ka! Nič drugega, st.o.ka.
Odgovori
+6
6 0
