'Moja največja želja je zastopati Slovenijo na olimpijskih igrah'

23-letni Jakob Šimnic je eden najbolj prespektivnih kikboksarjev slovenske reprezentance. Član Športnega centra Gepard je namreč na nedavnem svetovnem prvenstvu osvojil zlato do 57 kilogramov v discipline kick-light. Njegov uspeh je plod trdega dela, ki se je začelo pred desetimi leti v Taekwon-do klubu Radovljica.

Ko se je Jakob Šimnic na začetku srednje šole preselil v Ljubljano, je stopil skozi vrata Športnega centra Gepard, kjer se pod taktirko bratov Sanela in Redža Ljutića mojstrijo številni mladi upi kikboksa in taekwondoja. Jakoba sta tako uspešno pripravila na njegovo prvo večje tekmovanje – evropsko prvenstvo v taekwondoju leta 2012 v Mariboru. Leto dni kasneje je že osvojil prvo odličje, in sicer bron na evropskem prvenstvu na Švedskem. Nato pa je sledil prehod v kikboks. "Kikboks sem začel trenirati zaradi boljše fizične pripravljenosti na taekwondo tekmovanja, saj sem tako lahko dodal dodatne treninge v svoj urnik priprav," pravi Jakob. Tranzicija v drugi šport pa seveda ni minila brez preskakovanja preprek, predvsem v pravilih borjenja. "Pravila so mi povzročala težave zaradi specifičnosti taekwondo stila. S časom pa smo vse več treningov posvečali izpopolnjevanju kikboks sloga, kar je pripomoglo k uspešnejši predstavi na tekmah."

Jakob Šimnic in polovica njegovega trenerskega dvojca, Sanel Ljutić.

In uspešna tranzicija je kmalu obrodila sadove. Leta 2014 je osvojil srebrno medaljo na evropskem pokalu WAKO kikboks na Hrvaškem, osvojil pa je tudi več naslovov državnega prvaka. A Šimnic, kljub uspehom, takrat še ni želel zapustiti svoje izvorne discipline. "Na tekmovalni ravni sem nekaj let vzporedno sodeloval v obeh športih. Zaradi usklajevanja med športom, izobrazbo in delom pa smo se s trenerjema Sanelom in Redžom Ljutićem naposled odločili, da se bom posvetil zgolj kikboksu. Prav tako pa sem s časoma ugotovil, da je za tekmovanja na svetovni ravni potrebna osredotočenost na posamezen šport," iz izkušenj izhaja Šimnic. Kaj je bilo tisto, kar ga je prepričalo, da je vendarle zakorakal po novi poti? "Kikboks danes tekmovalcem ponuja več perspektive, saj je bil uvrščen med olimpijske športe. Tako lahko Kickboxing zveza Slovenije tekmovalcem omogoča boljše pogoje treningov in tekmovanj. Sam menim, da mi kikboks bolje ustreza, kar prikazujejo tudi boljši rezultati,"pojasnjuje študent Fakultete za logistiko v Ljubljani. In res, uspehi so se začeli nizati. Osvojil je evropski pokal na Hrvaškem, nato svetovni pokal na Madžarskem v olimpijskem WAKO kikboksu. Leta 2017 je na svetovnem prvenstvu na Madžarskem v članski konkurenci osvojil bron.

V Turčiji je zaigrala Zdravljica.

Konec novembra letos pa si je bržkone priboril do zdaj največji uspeh kariere. Na svetovnem prvenstvu v Turčiji je namreč v konkurenci 15 borcev dosegel tri zmage in postal svetovni prvak v discipline kick-light. S strokovnim štabom so se odlično pripravili na nasprotnike, ki jih je Šimnic vse po vrsti premagal. "Moja ključna prednost pred ostalimi borci je bila analiza nasprotnika in predpriprava na vsako borbo oz. borca posebej. S tem sem dokazal, da sem sposoben svoj slog borbe prilagajati nasprotniku oz. se prilagoditi njegovemu stilu borbe. Menim, da je bila prav to ena izmed ključnih komponent, ki me je pripeljala do naslova svetovnega prvaka." Kot priznava je imel najtežje delo v finalu, kjer ga je z neugodnim slogom borjenja in uporabo sprednje noge namučil bolgarski predstavnik.

In zdaj, ko se je ovenčal z lovoriko svetovnega prvaka? Bo svet drugačen in trud poplačan? Zmaga v olimpijskih (nepoklicnih) kikboks tekmovanjih namreč ne prinaša nobenih posebnih finančnih nagrad, zgolj pokal in medaljo. "Zmaga vseeno pomeni poplačilo za ves vložen trud ter samozadovoljstvo. V mnogih državah po svetu pa zmaga na svetovnem prvenstvu prinese tudi državno denarno nagrado. Tega nam naša država za enkrat še ne omogoča, prav tako je potrebna velika mera samoiniciativnosti za promocijo in prepoznavnost tega uspeha v našem okolju," pojasnjuje Šimnic. Za financiranje treningov, priprav in tekmovanj, ga deloma podpirata Športni center Gepard ter Kickboxing zveza Slovenije. Ostali del financiranja pa prevzema sam. Se pa stvari v kikboksu, vsaj skozi globalno prizmo, izboljšujejo. Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) je namreč konec lanskega leta na seji v Tokiu priznal kikboks kot del olimpijske družine. S tem je bil postavljen temelj za možnost uvrstitve kikboksa v program olimpijskih iger. To pa za mlade kikboksarje služi kot izjemna motivacija za nadaljnje trdo delo. "Moja največja želja je zastopati Slovenijo na olimpijskih igrah in tako zopet dokazati, da naša država sodi v sam vrh kikboksa."

Tranzicija iz taekwondoja je obrodila sadove. Jakob je začel nizati uspehe na največji tekmovanjih.