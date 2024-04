'Moji začetki so bili v zaklonišču v Črnučah, zdaj borci trenirajo v sodobnih telovadnicah'

David Forster je slovensko občinstvo navdušil že pred enim letom, ko je v izjemno zanimivi borbi, po mnenju večine celo najboljši borbi večera, premagal nevarnega Srba Nemanjo Nikolića. To soboto bo znova stopil v kletko WFC in poskušal občinstvo še enkrat dvigniti na noge proti Nemcu Christianu Machu. Forster je s pomočjo trenerja Bora Bratovža podrobno analiziral tekmeca in verjame, da se bo vrnil na zmagovita pota. Nazadnje je namreč decembra doživel svoj prvi poraz v karieri, saj je v Bahrajnu v borbi, ki je bila izbrana za najboljšo borbo leta 2023 v organizaciji Brave, moral priznati premoč Mohamadseifiju Mohsenu.