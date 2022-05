Mojstra nokavtov se bosta pomerila za naslov prvaka lahke kategorije

26 borb, 26 zmag in kar 24 nokavtov je karierni izkupiček WBA-jevega prvaka Gervonte Davisa , medtem ko njegov naslednji nasprotnik Rolando Romero beleži 14 borb, prav toliko zmag in 12 nokavtov. Eden izmed izjemnih lahkokategornikov bo tako moral vpisati prvi karierni poraz, glede na statistiko obeh borcev pa bi težko pričakovali kar koli drugega kot pravo vojno, ki se bo zaključila z nokavtom.

Američana bi se morala sprva pomeriti decembra lani, a je moral Romero zaradi obveznosti na sodišču borbo odpovedati. Davis se je tako namesto z rojakom pomeril z nekaj let mlajšim Mehičanom Isaacom Cruzom in se prvič v profesionalni karieri pošteno namučil za zmago, saj je moral prvič odboksati vseh 12 rund. Pred tem je 27-letni Davis, ki je zaradi moči udarcev dobil vzdevek 'Tank', do zmage le enkrat v profesionalni karieri prišel po sodniški odločitvi, a ker je bilo to bolj na začetku kariere, je Davis takrat boksal le šest rund. Davis, ki naj bi še zadnjič boksal pod okriljem organizacije Mayweather Promotions, je sicer znan po svojih nokavtih, zbral jih je že 24. Ljubiteljem boksa se je v spomin verjetno najbolj vtisnil nokavt, s katerim je oktobra 2020 prvič obranil šampionski pas WBA-jeve lahke kategorije. Njegova "žrtev" je bil Mehičan Léo Santa Cruz.