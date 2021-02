Molina: Mislim, da bo Joshua v boksarski poslastici nokavtiral Furyja

Ameriški težkokategornik je to rušilno moč bombarderja iz Watforda občutil 10. decembra 2016. Tedaj je Anthony Joshuapošteno zamajal Erica Molino in ga skorajda uspaval, a je sodnik pravočasno posegel vmes. Dvoboj se je zaključil ekspresno, že v tretji rundi.Deontay Wilder, ki je prav tako znan po zelo močnem udarcu, je Molino lomil precej dlje, saj ga je zlomil šele v deveti rundi.

"Wilder le stopnjuje in nalaga svoje udarce. Gre za močne udarce, toda nakaže jih z obrazom in z rokami," je Molina povedal zaSky Sports. "Pri Wilderju mi je nekako bolje uspelo razbrati ta čustva kot pri Joshui. Joshua zadaja udarce zelo gladko in zadel me je s precej 'bombami'," je dodal Molina. "Ritem udarcev, kombinacije ... Iskren bom: nasproti ti stoji Joshua – tako visok, kot je – s kombinacijo treh, štirih, petih, šestih udarcev. Gre za veliko pritiska, ki ga moraš prenesti," je rušilno moč Joshue skušal pojasniti Molina.

"Mislim, da sem lahko Wilderju tako dobro pariral zato, ker nastopi z enim ali dvema močnima udarcema naenkrat. Ko sem prvič prestal prvega ali drugega, sem vedel, da bom v redu," je oba dvoboja skušal primerjati Molina.