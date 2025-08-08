Svetli način
Borilni športi

Monika Kučinič je pripravljena na na veliko borbo v Varšavi

Ljubljana, 08. 08. 2025 17.12 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenska borka Monika Kučinič se bo to soboto borila pod okriljem poljske organizacije KSW. Tokrat ji bo nasproti stala domačinka Ewelina Wozniak. Prenos novega borilnega spektakla iz Varšave se bo na VOYO v soboto začel ob 19.00.

KSW 109
KSW 109 FOTO: VOYO

Monika Kučinič je trenutno edina ženska borka na svetu z aktivno pogodbo pri organizacijah Brave CF in KSW. 27-letna Ljubljančanka, ki je že navduševala s svojimi nastopi v Brave CF, se zaveda, da je to zanjo veliko priznanje in priložnost. V borbi s Poljakinjo Ewelino Wozniak bo svoje sposobnosti pokazala pred širšim evropskim občinstvom. KSW velja za eno najmočnejših MMA organizacij v Evropi, saj je znana po vrhunskih produkcijah in borcih svetovnega kova.

Kučiničeva je pod okriljem KSW enkrat že nastopila – v svojem krstnem dvoboju v tej organizaciji je izgubila proti domačinki Karolini Owczarz. A zdaj prihaja priložnost za popravni izpit. 9. avgusta ji bo v Varšavi nasproti stala Ewelina Wozniak, ki je v treh borbah KSW kletke dvakrat zmagala in enkrat izgubila.

"To, da sem dobila drugo priložnost, da se borim v KSW-ju, me zelo veseli. Takrat še nisem bila tako izkušena. Zdaj sem se spremenila, zrastla in vrhunsko sem pripravljena. Sem čisto drugačna borka kot sem bila na prvi borbi. Komaj čakam, da stopim v kletko in pokažem kakšna sem zdaj. Zmaga bi mi pomenila ogromno, saj bi dokazala, da sodim sem," je dan pred bodbo za našo spletno stran dejala Kučiničeva.

Kučinić bo napadala peto zaporedno zmago, potem ko je premagala Aldino Seferović, dvakrat Sofiio Bagishvili in Fabiolo Pidroni.

