Monika Kučinič kot prva Slovenka do pogodbe v KSW

Monika Kučinič bo s tem postala prva Slovenka v organizaciji KSW, pred njo pa so najprestižnejše oktagone v Evropi že izkusili štirje borci, in sicer Bojan Kosednar Želva, Marko Drmonjić, Lemmy Krušič inUroš Jurišić. Prav vsi so žal izgubili, tako da bo imela 24-letnica na debiju v začetku junija priložnost, da Sloveniji pribori sploh prvo zmago pod okriljem KSW.

Kučiničevi bo petega junija v Gdansku nasproti stala domačinka Karolina Owczarz, ki ima pod okriljem najelitnejše evropske organizacije mešanih borilnih veščin tri zmage in en poraz. 28-letnica je po treh dobljenih dvobojih prvič izgubila 14. novembra lani, ko je bila od nje boljša Justyna Haba.

To bo za slovensko borko, ki deluje pod okriljem trenerjaDenisa Roja, drugi MMA-obračun, potem ko je na začetku lanskega leta z zmago debitirala pod okriljem organizacije WFC. Tedaj je po soglasni sodniški odločitvi v Ljubljani ugnala FrancozinjoJennifer Trioreau.