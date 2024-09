Kučinič: Upam, da pride še več gledalcev, da vidijo moč pravega pit bulla

Najboljša slovenska MMA borka, Monika Kučinič , se bo tudi tokrat predstavila na borilnem dogodku WFC 27 – BRAVE FC 88. Simpatična Dolenjka je poletje izkoristila za nekaj počitka in regeneracije, sedaj pa zagotavlja, da je pripravljena na nove podvige. "Spočila sem si, napolnila sem si baterije. Seveda tukaj poleg spadajo tudi vsakodnevni treningi zjutraj in zvečer. Sicer vse skupaj ni tako naporno, toda še vedno je trening," pove.

Monika se bo v Hali Tivoli pomerila z Italijanko Fabiolo Pidroni, čeprav se je pred tem govorilo o drugih nasprotnicah. "Navajena sem tega, da se mi nasprotnice konstantno spreminjajo. Odpovedujejo, potem so tukaj še raznorazne poškodbe. Nekako mi je čisto vseeno, katero nasprotnico dobim, meni je le pomembno, da stopim v kletko in pokažem, kaj znam. In da na koncu naredim dobro borbo," še pove.

"Mislim, da je bilo v zadnji borbi nekoliko manj agresivne Monike, kot sem pričakovala da bo. Borba me je nekoliko uspavala. Tudi zaradi tega si še bolj želim, da pride na plan res ta prava, agresivna Monika. Tako da si zares želim prave borbe. Kolikor sem si pogledala svojo nasprotnico, na prvi pregled deluje takšna, agresivna, borbena. Mislim, da se bova zares dobro stepli. To bo precej dobro tako za občinstvo kot tudi za mojo dušo. Vsega skupaj se že precej veselim. Upam, da pride še več gledalcev, da me še več ljudi spozna in da vidi to mojo moč. Torej pravega pit bulla. Tega se res ne sme zamuditi," še zaključi borka.

WFC 27/Brave 88, seznam borb:

Za naslov prvaka Brave v potležki kategoriji: Erko Jun (Bih) – Alexander Wesner (Nem)

Za naslov prvaka Brave v težki kategoriji : Pavel Dailidko (Lit) – Patryk Dubiela (Pol)

Slamnata kategorija: Monika Kučinič (Slo) – Fabiola Pidroni (Ita)

Težka kategorija Valdrin Istrefi (Lie) – še ni znano

Težka kategorija: Miha Frlic (Slo) – Samuele Di Guardo (Ita)

Super lahka kategorija: Domen Drnovšek (Slo) – Kristjan Toniste (Est)

Velterska kategorija (amatersko): Kiril Negru (Slo) – Ilia Sinani (Ita)

Slamnata kategorija: Marina Spasić (Srb) – Maristela Alves (Bra)