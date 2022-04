Muhammad prepričljivo ugnal Luqueja in k borbi pozval Covingtona

UFC-jeva noč borb v Las Vegasu je minila v znamenju obračuna peto in šestouvrščenih velterašev, Vicenteja Luqueja in Belala Muhammada. Po petih rundah se je zmage s soglasno sodniško odločitvijo razveselil Muhammad, ki je Brazilcu tako maščeval poraz iz leta 2016. 33-letni Američan je po sedmi zaporedni zmagi k borbi pozval Colbyja Covingtona, sicer prvourvščenega izzivalca prvaka Kamaruja Usmana, ki je pred dobrim mesecem ugnal Jorgeja Masvidala.

Agresivneje je borbo začel Vicente Luque, ki je hitro zavzel sredino oktagona in poskusil nasprotnika omehčati z brcami. Čeprav je Brazilec Američanu dobro zapiral pot, je z brcami z levico nevarno pretil tudi Belal Muhammad, po skoraj treh minutah pa je vpisal tudi prvo uspešno rušenje in borbo na tleh kontroliral praktično do konca prve runde.

icon-expand Luque je novembra 2016 nokavtiral Muhammada in mu tako zadal edini poraz s predčasnim zaključkom v karieri FOTO: AP

Tudi druga runda se je začela podobno kot prva, Luque je stopil naprej, Muhammad pa se je pametno umikal levo in desno in iskal luknje v Brazilčevem gardu. Po dobrih treh minutah druge runde pa se je Američan znova odločil za rušenje in ga znova brez težav tudi izvedel. Brazilcu se je sicer uspelo dobre pol minute pred koncem pobrati na noge, a je Luque po vsej verjetnosti zaostajal že za dve rundi. Tretjo rundo je bolje začel Brazilec, ki je s čistim udarcem z levico stresel Muhammada, a se je Američan zbral in prebrodil težave. In tako kot v prvih dveh rundah je tudi po treh minutah tretje Muhammad uspešno zrušil Luqueja na tla. Tokrat je Brazilec hitro vstal in do konca runde še nekajkrat zapretil, s čimer je vpisal rundo v svojo korist.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prvo 'šampionsko' rundo sta borca začela previdno, po minuti in pol pa je Muhammad Luqueja znova uspešno zrušil na tla. Brazilec je hitro vstal, a izmenjave na nogah je začel dobivati Američan, ki je do konca četrte runde zadel nekaj dobrih direktov in brc z levico.

Zamujene borbe si lahko kadar koli ogledate na VOYO!

V zadnji rundi je bilo bolj kot ne jasno, da Luque potrebuje zaključek, v kolikor želi zmagati borbo. Po dobre pol minute je le uspešno zaustavil Muhammadovo rušenje, a enostavno ni dovolj poskušal z udarci, da bi v nevarnost spravil trdoživega Američana palestinskih korenin. Še v največjih težavah se je Muhammad znašel, ko je znova poskusil z rušenjem in se znašel v Luquejevem zaklepu rok, iz katerega bi Brazilec lahko izvedel svojo najljubšo podreditev, tako imenovano davljenje D'Arce, a je bil Brazilec preveč utrujen, da bi to tudi izvedel. Muhammad je zadnji dve minuti borbe Luqueja stisnil ob rob kletke in ga poskušal dokončno utruditi z rokoborbo, kar bi mu skoraj uspelo dobro minuto pred koncem, ko je dobil priložnost za davljenje, a se je tudi Luque rešil.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pričakovano je po soglasni sodniški odločitvi (dvakrat 49-46 in enkrat 49-47) slavil Belal Muhammad, ki je po sedmi zaporedni zmagi dejal: "To je bila ovira, ki sem jo moral preskočiti. Luque me je že premagal in to z nokavtom, o čemer sem razmišljal cele priprave in zato mi zmaga še toliko več pomeni. Spoštujem ga, ker vem, da je super oseba in vedel sem, da bo borba z njim eden največjih izzivov v moji karieri ... sedaj sem pripravljen na vse. Iskreno povedano, delam z najboljšo ekipo, s katero pripravimo odličen načrt za vsakega nasprotnika."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Nehal bom z izzivanjem prvaka, ker od organizacije nikakor ne dobim klica, s katerimi bi mi sporočili, da sem jaz naslednji na vrsti. Zato naj izzovem glasno 'Karen' oziroma Colbyja Covingtona, ki izziva le lahkokategornike. Jaz sem pravi velteraš, ki dejansko zmaguje borbe, ne tako kot Masvidal, ki je imel pred borbo z njim dva zaporedna poraza in Woodley, ki jih je imel pet ... Jaz sem 'Bully B' in imam sedem zaporednih zmag. Pridi in se preizkusi z dejanskim izzivalcem, reva!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke