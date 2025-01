Muršec: Pred nami je največji dogodek slovenskega MMA-ja

Gaj Muršec velja za enega najbolj popularnih borcev organizacije VFN in bo tudi ta konec tedna v ljubljanski Hali Tivoli zagotovo na tribunah imel glasno podporo. Nase je opozoril predvsem z zmago proti Alenu Čufuroviću na dogodku VFN 5. Borba je vzbudila veliko pozoronosti predvsem zaradi besednih dvobojev, ki jih je pred dvobojem začel Čufurović. Posledično sta bila oba borca pred spopadom v kletki pod precejšnjim pritiskom. "Mislim, da je bil to zame zelo dober test. Da sem lahko videl, kje sem. Kaj mi ta šport lahko da. Mislim, da ta množica, ti pritiski, so takšna stvar, da te to lahko hrani, ali pa te to poje. In če želiš poseči visoko, če želiš biti dober, te more to hranit. To ti mora dati energijo. Ta množica mora biti tista, ki te še dodatno dvigne, ki ti da podporo v težkih trenutkih," je v povedal 23-letni borec iz Velenja.

Muršec bo eden izmed osmih borcev, ki se bodo v turnirju osmerice potegovali za denarno nagrado 10.000 evrov in šampionski pas lahke kategorije. V prvem krogu bo njegov tekmec Mariborčan Jaka Vujčič. "Tukaj se piše zgodovina. To je največji dogodek slovenskega MMA-ja. Pustimo FNC, pustimo vse ostalo. Organizatorji tukaj so Slovenci, res mislim, da bo predstava, kot je še ni bilo. Vsi borci, mislim, da smo ze zelo pripravljeni. Od prve do zadnje so borbe zelo zenimive. Borbe so zelo, zelo izenačene, pri nas že v prvem krogu, tudi naprej pa mislim, da bo zelo, zelo dobro. Imamo tudi Jana Berusa. Fanta, ki za zelo spoštujem, ki je s svojo delovno etiko že marsikaj naredil," je navdušen.