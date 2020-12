Na boksarske dvoboje se vračajo gledalci

"Ne morem povedati, kako srečen sem, da se gledalci vračajo na boksarske dvoboje. To je najbrž najbolj pozitivna vest za naš šport v zadnjih mesecih," je bil navdušen Eddie Hearn. Gledalci so bili na boksarskih dvobojih zadnjič prisotni pred desetimi meseci. Dvoboj Kubrata Puleva inAnthonyja Joshue, ki bo branil naslov prvaka po različicah IBF, WBA, WBO in IBO, bi se moral odviti že leta 2017 na stadionu v Cardiffu, kjer si bi ga ogledalo 80.000 gledalcev, a so ga zaradi poškodbe Bolgara odpovedali.