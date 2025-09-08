Na FNC-ju vroče tudi poleg kletke: 'Poslušaj me, opica'

"Vse je bilo odlično, od atmosfere do borb. Tako je bilo do zadnje runde zadnje borbe, ko je eden od ljudi iz kota Darka Stošića nadrl Mirana Fabjana, ki je na svoj način doživljal borbo svojega prijatelja Ivana Vitasovića. Proti Fabjanu je vrgel polno plastenko vode, Fabjan se je uspel umakniti, plastenka pa je pristala v glavi mojega starejšega sina. Na srečo ga ni zadela v očala, v tem primeru bi se razbili leči, kar bi lahko resno poškodovalo njegove oči. Od njegovega obraza se je plastenka odbila v njegovo punco in ji presekala ustnico."

To je le del zapisa, ki ga je na svojem Facebook profilu delil Mirko 'Cro Cop' Filipović. Ta se je nekaj sekund po incidentu zagnal proti ograji in zavpil proti Stošićevemu trenerju Davidu Raduloviću: "Poslušaj me, opica!" Varnostna služba je hitro posredovala, situacijo pa je miril tudi Fabjan.