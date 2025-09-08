Na FNC-ju vroče tudi poleg kletke: 'Poslušaj me, opica'

"Vse je bilo odlično, od atmosfere do borb. Tako je bilo do zadnje runde zadnje borbe, ko je eden od ljudi iz kota Darka Stošića nadrl Mirana Fabjana, ki je na svoj način doživljal borbo svojega prijatelja Ivana Vitasovića. Proti Fabjanu je vrgel polno plastenko vode, Fabjan se je uspel umakniti, plastenka pa je pristala v glavi mojega starejšega sina. Na srečo ga ni zadela v očala, v tem primeru bi se razbili leči, kar bi lahko resno poškodovalo njegove oči. Od njegovega obraza se je plastenka odbila v njegovo punco in ji presekala ustnico."
To je le del zapisa, ki ga je na svojem Facebook profilu delil Mirko 'Cro Cop' Filipović. Ta se je nekaj sekund po incidentu zagnal proti ograji in zavpil proti Stošićevemu trenerju Davidu Raduloviću: "Poslušaj me, opica!" Varnostna služba je hitro posredovala, situacijo pa je miril tudi Fabjan.
Fabjan: Moje navijanje v nobenem trenutku ni bilo usmerjeno proti Darku
Svoje je o dogodku prek Instagrama povedal tudi slovenski zvezdnik mešanih borilnih veščin Fabjan: "Med borbo sem navijal za svojega prijatelja, stal sem na nogah meter od svojega mesta in ga spodbujal. Moje navijanje v nobenem trenutku ni bilo usmerjeno proti Darku, ampak izključno kot podpora Ivanu. Napadu nisem posvečal prevelike pozornosti, dokler se v situacijo ni vključil Mirko. Skušal sem umiriti napetosti in zgodba je bila zame zaključena. Po borbi sem se v garderobi mirno pogovoril z gospodom iz Daretovega kota in razčistila sva nesporazum. Vse je ostalo za nami in rad bi poudaril, da ni nobene slabe krvi – šport in medsebojno spoštovanje sta vedno na prvem mestu."
Vitasović ubranil naslov prvaka, Ramosu ni uspelo premagati Batinića
V glavni borbi večera je Vitasović sijajno oddelal vseh pet petminutnih rund in po soglasni sodniški odločitvi prišel do zmage proti Stošiću. Fabjan je v razprodani zagrebški Areni pesti stiskal še za enega člana Trojan Gyma, s katerim skupaj trenira v Pulju. Slovensko-kubanski borec Andres Ramos je za šampionski pas poltežke kategorije izzval Mateja Batinića, a po dobri minuti izgubil s tehničnim nokavtom. V hrvaški prestolnici se je sicer nabralo veliko svetovnih zvezdnikov. Dogodek si je ogledal nekdanji košarkar Bojan Bogdanović, Cro Copu pa je v neposredni bližini kletke družbo delal nekdanji UFC prvak težke kategorije Stipe Miočić.
Seznam vseh borb dogodka FNC 24:
Težka kategorija za naslov prvaka: Ivan Vitasović - Darko Stošić (soglasna sodniška odločitev)
Poltežka kategorija: Mario Žgela - Aleksandar Ilić (nokavt v prvi rundi)
Poltežka kategorija za naslov prvaka: Matej Batinić - Andres Ramos (tehnični nokavt v prvi rundi)
Ekstremni boks, dogovorjena teža do 80 kg: Francisco Barrio - Vaso Bakočević (soglasna sodniška odločitev)
Peresna kategorija: Ivan Sičaja - Pawel Politylo (nokavt v drugi rundi)
Poltežka kategorija: Arturas Kudresovas - Tomislav Spahović (nokavt v drugi rundi)
Težka kategorija: Michal Andryszak - Said Sowma (tehnični nokavt v tretji rundi)
Lahka kategorija: Filip Pejić - Aleksandar Janković (soglasna sodniška odločitev)
Velterska kategorija: Filip Vidak - Veljko Aleksić (soglasna sodniška odločitev)
Bantamska kategorija: Fran Luka Đurić - Stipe Brčić (tehnični nokavt v prvi rundi)
Poltežka kategorija: Tiriel Luka Abramović - Patryk Grabowski (nokavt v prvi rundi)
Peresna kategorija: Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi (soglasna sodniška odločitev)
