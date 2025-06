Na SP v judu tokrat tri slovenske judoistke in judoist

Glavna aduta slovenske odprave sta olimpijki Kaja Kajzer v kategoriji do 63 kg in Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg. Prvič bo na SP nastopila Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg, edini moški predstavnik Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg pa po lanski premieri v Abu Dabiju drugič.

Med tekmovalci z normo za SP se je zlata olimpijka Andreja Leški odločila, da nastop na SP odpove, Martin Hojak ni bil povabljen v ekipo, poškodbe pa so glavni razlog, da v letošnji sezoni ne tekmujejo olimpijci Maruša Štangar, Anka Pogačnik in Enej Marinič. Teoretično Slovenija računa tudi na vrnitev Mihe Žganka, ki je končal sodelovanje s Turčijo.

"Na prvenstvo gremo z najboljšimi. To je v tem trenutku realno stanje. V ekipi je nekaj poškodb, nekaj ugibanj o nadaljevanju kariere, soočamo pa se tudi z menjavo generacije," o ekipi pravi športni direktor reprezentance Gregor Brod.

Cilji ostajajo visoki, po tradiciji pa so judoisti z napovedmi ciljev zadržani. "Kaja Kajzer in Kaja Schuster gresta v Budimpešto pokazati čim boljši judo. Morda se kateri uspe prebiti med osmerico, tam pa je nato možno prav vse. Najbolj pomembno je, da sta zdravi," pravi trener Bežigrada Luka Kuralt.