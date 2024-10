Na VFN 10 se obeta tudi prvi nastop med profesionalci za Seferovića

Pred borilnim spektaklom VFN 10 v celjski dvorani Golovec so borci uspešno prestali tehtanje in so pripravljeni, da stopijo v kletko. Svojo borbo še kako nestrpno pričakuje tudi Nezir Seferović, ki bo prvič nastopil med profesionalci. Ljubljančana, ki živi v Avstriji, je za borilne veščine, zanimivo, navdušila starejša sestra. "Veliko bolj sem nervozen ob njenih borbah kot pred svojimi," nam je zaupal.