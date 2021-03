Na VOYO bodo ta konec tedna 'pele pesti': boks, KSW in UFC

Ta konec tedna boste ljubitelji borilnih veščin na VOYO zagotovo prišli na svoj račun. Kolegi iz najbolj priljubljene slovenske televizije na zahtevo so poskrbeli za tri spektakularne borilne dogodke. Začeli bomo z boksarskim spopadom v soboto (Beterbiev vs. Deines), nadaljevali s poslastico KSW (Račić vs. Przybysz), zaključili pa s spektaklom UFC Vegas 22, na katerem se bosta v glavni borbi večera udarila Derek Brunson in Kevin Holland.

icon-expand Derek Brunson FOTO: AP Uvodoma boste na svoj račun prišli ljubitelji boksa (sobota ob 18. uri na VOYO), saj bo v moskovski areni svoje nokavterske pesti v ringu preizkusil neporaženi prvak v poltežki kategoriji Artur Beterbiev. Nasproti mu bo stal nemški boksar ruskih koreninAdam Deines. Sobotni večer bodo popestrili še borci mešanih borilnih veščin v atraktivnem tekmovanju KSW, vse skupaj pa se bo zaključilo s tekmovanjem UFC v Las Vegasu. Vikend ognjemet udarcev se bo tako začel v v ledeni dvorani v Moskvi, kjer bo domači in nesporni šampion v poltežki kategoriji Artur Beterbievizzval rojaka z nemškim potnim listom Adama Deinesa. Ta se bo sploh prvič boril za naslov prvaka. Ob 20. uri sledi KSW-jeva poslastica, v sklopu katere boste na delu videli tudi hrvaškega borcaAntuna Račića. Nasproti bo 'Morilcu' še drugič v karieri stal PoljakSebastian Przybysz- Sebić. Borilna akcija se bo za konec preselila tudi čez Lužo, UFC namreč znova gostuje v Las Vegasu, kjer bosta poskušala zasijati neuničljiva borca Derek Brunsonin Kevin Holland. V mestu greha se bo borilna veselica v oktagonu začela v nedeljo zgodaj zjutraj (prenos na VOYO ob 3. uri). icon-expand Prenos UFC FN VEGAS 22 (Brunson vs. Holland) bo na VOYO v nedeljo ob 3. uri zjutraj.