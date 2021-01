Ekskluzivno na VOYO: Jurišič prvič v KSW

Jurišič je že večkrat poudaril, da je njegov cilj napasti "kralja" velterske kategorije, Hrvata Roberta Soldića , še nepremagani slovenski as (11-0) pa bo po dvobojih v Titan FC in Bellatorju konec tega meseca poskušal vknjižiti novo odmevno zmago, ki bi ga še približala prestolu.

Poljska organizacija KSW je pod svojim dežnikom združila ogromno borcev z območja nekdanje Jugoslavije, na VOYO pa boste lahko pospremili tudi prenose dvobojev slovenskih adutov Uroša Jurišiča in Lemmyja Krušiča . Jurišič, ki velja za najperspektivnejšega slovenskega borca, bo v KSW debitiral 30. januarja, ko mu bo v Lodžu na dogodku KSW 58 nasproti stal Rus Šamil Musaev .

A ob prvem prenosu naVOYOga 30. januarja ne čaka lahko delo, saj se bo spopadel z dagestanskim "Tihim morilcem", ki se ponaša z izkupičkom 14-0. Musaev je sicer vso svojo kariero preživel v lahki kategoriji. Več izkušenj ima tudi v KSW, kjer je debitiral že aprila 2019, ko je s tehničnim nokavtom v prvi rundi opravil s Hubertom Szymajdo. Ob zadnjem nastopu, decembra istega leta (KSW 52), je spektakularno s pestjo prav tako v prvi rundi nokavtiral Grzegorza Szulakowskega.

Odštevanje do zgodovinskega obračuna Jurišiča in Musaeva se je že začelo: v informativni oddaji 24UR in na spletni strani 24ur.com vas bodo čakali številni zanimivi prispevki, povezani s spektaklom v Lodžu, ki ga bomo prenašali na VOYO.