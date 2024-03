Na VOYO prihaja Bellator!

OGLAS

V Bellatorju se je enkrat že pomeril slovenski borec, in sicer je oktobra 2020 zmagal Uroš Jurišić.

Bellator je organizacija mešanih borilnih veščin, ki dogodke organizira že vse od leta 2009 in je do danes priredila že več kot 300 borilnih spektaklov. Ameriška organizacija že vrsto let velja za drugo najmočnejšo organizacijo MMA na svetu, lani pa je prišla pod pokroviteljstvo še ene ameriške organizacije, in sicer PFL. Pri tej so se odločili za izbrane dogodke ohraniti blagovno znamko Bellator in omogočiti, da se Bellatorjevi borci merijo tudi v PFL-u. Začetek skupne prihodnosti je konec februarja zaznamoval borilni spektakel PFL vs. Bellator: Champs, na katerem so se pomerili prvaki obeh organizacij, precej uspešnejši pa so bili Bellatorjevi borci. Ameriška organizacija je kmalu zatem sporočila, da bo v letošnjem letu organizirala osem dogodkov, poimenovanih Bellator Champions Series, na katerih se bodo za naslove prvaka merili nekateri najboljši borci te organizacije. Prvi, ki se bo odvil v SSE Areni v Belfastu, bo na sporedu že ta petek in si ga boste lahko od 18.00 dalje v živo ogledali na VOYO.

Na spisku borb glavnega dela dogodka je pet obračunov, kjer znanih imen tega športa ne bo manjkalo. Najprej se bosta v lahki kategoriji pomerila izkušeni Anglež Tim Wilde, ki se je pod okriljem Bellatorja boril že sedemkrat in bil petkrat tudi uspešen, ter neporaženi Brazilec Manouel Sousa, ki se v Bellator podaja kot eden izmed prvih PFL-ovih borcev. Sledil bo irsko-brazilski obračun Jamesa Gallagherja in Leandra Higa, ki imata skupaj pod pasom že 20 borb pri Bellatorju.

Tretja po vrsti pa bosta borca srednje kategorije, ki se bosta pomerila za naslov nespornega prvaka. V kletko bosta namreč stopila Fabian Edwards in Aaron Jeffery. Če vam je priimek Edwards znan, je to upravičeno, saj je Fabian mlajši brat UFC-jevega prvaka velterske kategorije Leona Edwardsa. 30-letni Edwards je v Bellatorju že vrsto let stalnica, saj bo to že njegova 12. borba pod okriljem ameriške organizacije. Angleški borec jamajških korenin si je s tremi zaporednimi zmagami proti Lyotu Machidi, Charlieju Wardu in Gegardu Mousasiju lani že priboril borbo za naslov prvaka, a v prvem poskusu odvzema pasu izjemno dominantnemu prvaku Johnnyju Eblenu ni bil uspešen.

Tokrat si bo Edwards poskušal borbo za naslov prvaka priboriti proti leto starejšemu Kanadčanu Jefferyju, ki se bo v Bellatorjevo kletko podal petič. 31-letnik iz Ontaria je leta 2022 opozoril nase z dvema zmagama s predčasnim koncem, lani pa je nato izgubil proti UFC-jevemu veteranu Johnu Salterju, nato pa se na zmagovalno pot vrnil z zmago proti do tedaj neporaženemu Daltonu Rosti. Kot zadnji borbi na prvem Bellator Champion Seriesu pa sledita borbi za naslov prvaka. V predzadnji borbi večera bo naslov prvaka peresne kategorije branil sloviti Patricio Freire, bolje poznan kot Patricio Pitbull. 36-letni Brazilec bo v glavnem mestu Severne Irske že triinštiridesetič v kletko stopil kot profesionalec, hkrati pa bo to njegov jubilejni 30. nastop v Bellatorju. Pitbull, ki je bil pred skoraj petimi leti tudi prvak Bellatorjeve lahke kategorije, bo že devetič branil naslov prvaka peresne kategorije in drugič, odkar je oktobra 2022 že tretjič v karieri postal prvak te kategorije. Lani se je Brazilec, ki ga imajo mnogi za enega najboljših borcev, ki ni nikoli nastopil za UFC, podal celo v bantamsko kategorijo in neuspešno napadel tudi tamkajšnji naslov prvaka.

Patricio Pitbull FOTO: AP

Pitbull, ki se profesionalno bori že vse od svojega 16. leta, je v zadnjih 14 letih pri Bellatorju presegel mnoge rekorde, med drugim je lastnik največ borb (29), največ zmag (23) in največ predčasnih koncev (13) v zgodovini organizacije. Rekorde bo Brazilec poskušal še izboljšati proti pet let mlajšemu Jeremyju Kennedyju, ki ima pri Bellatorju štiri zmage in en poraz. 31-letni Kanadčan, ki se je pred Bellatorjem meril že v največjih svetovnih organizacijah, kot so UFC, PFL in BRAVE CF, trenira pod vodstvom Erica Nicksicka iz kluba Xtreme Couture, ki je do naslova prvaka že spravil nekatere svoje borce. To bo poskušal postati tudi Kennedy, ki bo proti Pitbullu lovil 20. profesionalno zmago v karieri in četrto zaporedno.

Glavna borba večera pa bo pripadla najtežjima fantoma, in sicer Coreyju Andersonu in Karlu Mooru. Američan in Irec se bosta pomerila za naslov nespornega prvaka Bellatorjeve poltežke kategorije, saj je dosedanji prvak Vadim Nemkov pas opustil in se podal v težko kategorijo. Prav proti Nemkovu je svoj zadnji poraz v karieri doživel Anderson, ki je proti neporaženemu ruskemu borcu izgubil novembra 2022. Nekdanji borec UFC-ja je sicer pred to borbo brez težav opravil z vsemi nasprotniki v Bellatorju, tudi z nekdanjim prvakom Ryanom Baderjem. Ob Andersonu je priložnost boriti se za nesporni naslov prvaka dobil tudi Moore, ki pa za razliko od Američana poraza pod okriljem Bellatorja še ne pozna. 32-letnik, ki trenira v slovitem klubu SBG Ireland, je vse od podpisa za ameriško organizacijo leta 2019 neporažen, s peto zaporedno zmago pa bi mu uspel uspeh kariere.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Poltežka kategorija: Corey Anderson – Karl Moore (borba za naslov prvaka) Peresna kategorija: Patricio Pitbull – Jeremy Kennedy (borba za naslov prvaka) Srednja kategorija: Fabian Edwards – Aaron Jeffery Peresna kategorija: James Gallagher – Leandro Higo Lahka kategorija: Tim Wilde – Manouel Sousa