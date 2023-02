Na VOYO prihaja najbolj prvinska oblika boksa

Medtem ko je bil v preteklosti omejen predvsem na manjše, pogosto nelegalne dogodke, ki se jih je udeležilo manjše število zanesenjakov, zdaj pridobiva na popularnosti. "Boks z golimi pestmi je ena prvinskih oblik organiziranega merjenja moči. Boji v zakotnih ulicah mest, vaških skednjih, kraljevskih in cesarskih palačah so bili skozi stoletja neločljivo prepleteni z odnosi v družbi, bodisi takrat, ko je šlo za čast, dobro ime in preživetje ali pa zgolj za 'kruh in igre'. O dvobojih z golimi pestmi je pisal že Homer v Iliadi. Na prelomu 19. in 20. stoletja se je veščina 'civilizirala', k temu pa je ogromno prispeval zadnji kralj boksa z golimi pestmi, legendarni John L. Sullivan , ki je 29. avgusta 1885 postal tudi prvi prvak težke kategorije po novih, še danes veljavnih pravilih markiza Queensberryja. Današnji boks z golimi pestmi tako oživlja dolgo zgodovinsko tradicijo pristnega mikastenja," boks z golimi pestmi opiše strokovni komentator borilnih dogodkov na VOYO Mirko Vorkapić .

Boks z golimi pestmi ima bogato zgodovino, z njim pa so povezani tudi nekateri izmed največjih zvezdnikov boksa. Dedek Tysona Furyja Uriah Burton je bil tako v 60. letih prejšnjega stoletja prvak v boksu z golimi pestmi, občudovanja nad tem slogom bojevanja pa ne skriva niti Fury sam. Samooklicani 'kralj ciganov' je celo dejal, da bi se bil v boksu z golimi pestmi pripravljen udariti z nekdanjim prvakom težke kategorije organizacije UFC Francisom Ngannoujem: "Če gre za borbo v stoje, z majhnimi rokavicami, se bom boril z njim. Ni težav. V kletki ali ringu, ni pomembno. Lahko ima povsem majhne rokavice ali pa sva brez rokavic. Zares mi ni pomembno. Sem svetovni prvak težke kategorije, ko enkrat zadenem, je 'lahko noč, Dunaj'. A tudi on močno udari. Velik je, močan fant, z veliko mišicami, zelo natančen in z močnimi udarci. Nedvomno bi bil zanimiv pretep, to je dejstvo."

Zasluge za popularizacijo boksa z golimi pestmi gredo predvsem organizaciji Bare Knuckle Fighting Championship. Organizacijo je leta 2018 ustanovil David Feldman, do sedaj pa je, skrajšano, BKFC organiziral že skoraj 50 dogodkov, za borbe brez rokavic pa se odloča vse večje število borcev iz različnih športov. Tako bosta na Knucklemanii 3, ki jo bo sicer zaznamovala borba za naslov svetovnega prvaka poltežke kategorije med Lorenzom Huntom in Mikom Richmanom, debitirala dva nekdanja borca organizacije UFC: Greg Hardy in Diego Sanchez . Sanchez se bo pomeril z Austinom Troutom , nekdanjim svetovnim boksarskim prvakom srednje kategorije po različici WBA. Drugič bo nastopil John Dodson , ki je v slovitem oktagonu (dvakrat) neuspešno naskakoval naslov prvaka v mušji kategoriji. In že ta dogodek si boste lahko 18. februarja v živo ogledali na VOYO.

Edini Slovenec, ki ima izkušnje z boksom z golimi pestmi, je izkušeni borec po pravilih mešanih borilnih veščin Bojan Kosednar – Želva . Ljubljančan, ki opravlja tudi vlogo strokovnega komentatorja, se je v težko pričakovanem dvoboju udaril z zloglasnim Vasom Bakočevićem . "V borbi sem užival. Všeč mi je bilo to, da ni prostora za prazno nabiranje točk, saj nokavt vedno visi v zraku. Tega se zavedata oba borca in zato prostora za napake ni. Čeprav sem borec po pravilih MMA, me boks z golimi pestmi zelo zanima in zato bo tudi moja naslednja borba 3. marca v boksu z golimi pestmi," je za 24ur.com povedal Kosednar, ki je sicer borbo proti proti Bakočeviću izgubil po sodniški odločitvi. "Zame je bila borba v boksu z golimi pestmi velika sprememba. Moja disciplina so namreč mešane borilne veščine, kjer je praktično dovoljeno skoraj vse, tukaj pa sem bil omejen samo na delo rok. To me je malce zmedlo, kljub temu pa mi občutek same borbe ni bil tuj, saj na treningu ogromno spariram po pravilih klasičnega boksa in vem, kakšna je razlika v ročnih tehnikah, ko nosiš 'velike' boksarske rokavice, in takrat, ko imaš na rokah 'male' rokavice za MMA. Prav izkušnje iz MMA lahko zelo dobro izkoristim v boksu z golimi pestmi," je zaključil Želva.

Poseben ring, posebna pravila

Borbe v organizaciji BKFC potekajo v ringu, ki mu organizatorji pravijo štirikotni krog. Ring vključuje elemente zgodovinskih borb z golimi pestmi. Tako sta v ringu dve črti, med katerima je meter razlike. Te črte izhajajo iz pravil, imenovanih Broughton, ki so veljala za boks z golimi pestmi v 19. stoletju. Oba borca morata pred začetkom vsake runde stopiti na svojo črto in počakati na znak "knuckle up" (v grobem prevodu bi nekako to pomenilo: pripravite členke), ki označuje začetek runde.

Borbe v organizaciji BKFC trajajo pet rund po dve minuti, kar zagotavlja visoko dinamiko dvobojev. Dovoljeni so le udarci z zaprto pestjo. Brce, komolci, kolena in rokoborski prijemi so prepovedani. Za razliko od klasičnega boksa se klinči ne prekinjajo prav hitro, ampak imata borca priložnost, da se z udarci prebijeta iz klinča. Če se tri sekunde ne zgodi nič, klinč prekine sodnik. V primeru nokdavna ima borec, kot pri klasičnem boksu, 10 sekund časa, da se pobere na noge. Če tekmec udari borca, ki je na tleh, sledi takojšnja diskvalifikacija. Če borec utrpi rano in mu kri odteka v oko, lahko sodnik za 30 sekund borbo prekine in v tem času poskušajo rano oskrbeti. Če je rana prehuda, je borba prekinjena in zmaga pripade tekmecu.

Ker gre za boks z golimi pestmi, seveda rokavice niso dovoljene. Borcem je dovoljeno, da si s trakom povijejo zapestja, palec in podlaht. Roke morajo biti povite tako, da se trak konča dva centimetra in pol stran od členkov. Vsi borci morajo nositi ščitnik za genitalije, boksarske hlačke in boksarske ali rokoborske čevlje.