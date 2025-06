Na VOYO prihaja nova sezona resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage

Dve ekipi, vsako s štirimi borci, bosta vodila in trenirala dva izmed največjih borcev regionalnega MMA-ja – Miran 'Slo Rocky' Fabjan in Aleksandar 'Joker' Ilić . Boljša ekipa bo osvojila izdatno denarno nagrado, po en borec iz vsake ekipe pa si bo prislužil mesto na dogodku FNC 24, ki se bo 6. septembra odvil v Zagrebu. Zmagovalec finalne borbe resničnostnega šova Fight of Nations [TM]: Pot do zmage si bo poleg slave priboril tudi pogodbo z najmočnejšo organizacijo MMA v regiji FNC.

Letos bodo zadeve za odtenek drugačne, saj ekipi ne bosta razdeljeni na hrvaško in srbsko, temveč bosta trenerja sama izbrala svoje varovance. Kljub določenim novostim bomo tudi tokrat spoznali, kakšno je življenje borcev zunaj kletke in dvorane, kakšne so njihove življenjske zgodbe, motivacija, sanje, čustveni odnosi z najbližjimi, kaj jih žene in kako se odzivajo na zmage in poraze.

Resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage smo pri nas prvič pospremili lani, ko so bili štirje borci del hrvaške ekipe, štirje pa del srbske. Prvo je vodil Filip 'Nitro' Pejić , drugo Vaso 'Psiho' Bakočević , v finalnem dvoboju v puljski areni pa sta se pomerila Marko Ančić in Vojo Katanović . Zmaga je takrat ostala na Hrvaškem, je pa za veselje srbske ekipe poskrbel trener Bakočević, ki je slavil po diskvalifikaciji Pejića zaradi nedovoljene nogometne brce v glavo.

Poleg kletke si bo osmerica borcev delila tudi življenje, saj bodo spali pod isto streho in bodo morali s skupnimi močmi premagovati ovire, sodelovati v nepričakovanih in ne le športnih izzivih, temveč tudi v drugih. In ko se bodo spopadli s preizkušnjami in nalogami, s katerimi bodo zbirali točke za končno zmagoslavje, bodo ugotovili, da so udarci, ki jih tako stoično prejemajo v borbah, morda celo najlažji del, ki jih čaka.

Visoki vložki, zavist, strast, tekmovalni duh, medčloveški odnosi v izolaciji in veliko rivalstvo – vse to se bo prepletalo med izzivi, treningi in sobivanjem. Ali lahko borci po spopadu v kletki sploh živijo pod isto streho? Kaj jih je pripeljalo v resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, kaj jih žene skozi življenje, kakšne so njihove zgodbe, kaj jih bo združilo in zakaj so sploh sprejeli izziv, ki jim bo za vedno spremenil življenje?

Že prvi dan jim bodo vzeli mobilne telefone, torej ne bodo mogli priti v stik z najbližjimi, ki so mnogim največja opora, zato se bodo morali posvetiti svojim soborcem in tekmecem v hiši ter bojem in izzivom, ki jih čakajo. Kakšne naloge čakajo tekmovalce, kako se bodo znašli pod vodstvom Fabjana in Ilića, kako bo videti njuno sobivanje in kdo bo kos vsem izzivom ter postal zmagovalec? Fight of Nations [TM]: Pot do zmage na VOYO prihaja v soboto, 19. julija!