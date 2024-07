Na VOYO prihaja resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage

Ljubiteljice in ljubitelji mešanih borilnih veščin za vas imamo dobro novico. Na VOYO prihaja edinstven borilni resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki bo gledalcem ponudil popolno kombinacijo vrhunskih bojev, razburljivih izzivov in čustvenih trenutkov iz zasebnega življenja mladih borcev mešanih borilnih veščin.

Fight of Nations [TM]: Pot do zmage je nov resničnostni šov, kot ga še ni bilo in bo pokazal drugačno stran borcev, ki je gledalci še niso imeli priložnost videti. Kako je videti njihovo življenje zunaj kletke in dvorane, kakšne so njihove življenjske zgodbe, motivacija, sanje, čustveni odnosi z najbližjimi, kaj jih žene in kako se odzivajo na zmage in poraze? Resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage bo sledil poti osmih mladih borcev, bodočih upov mešanih borilnih veščin.

Fight of Nations™: Pot do zmage

Dve ekipi, vsako s štirimi borci, bosta vodila in trenirala legendi regionalnega MMA-ja Filip 'Nitro' Pejić, ki bo bdel nad ekipo Hrvaške ter Vaso 'Psiho' Bakočević, ki bo vodja ekipe Srbije. In medtem ko bo boljša ekipa osvojila izdatno denarno nagrado, bo le po en borec iz vsake ekipe šel do konca in iskal slavo na končnem preizkusu pripravljenosti - na borilnem spektaklu FNC 19, ki bo 7. septembra potekal v puljski areni. Zmagovalec finalne borbe si bo poleg slave priboril tudi pogodbo z najmočnejšo MMA organizacijo v regiji FNC.

FNC oziroma Fight Nation Championship je najmočnejša MMA organizacija v regiji

Poleg kletke si bo osmerica borcev delila tudi življenje, saj bodo spali pod isto streho in bodo morali s s skupnimi močmi premagovati ovire sodelovati v nepričakovanih, ne le športnih izzivih. In ko se bodo spopadli s preizkušnjami in nalogami, s katerimi bodo zbirali točke za končno zmagoslavje, bodo ugotovili, da so udarci, ki jih tako stoično prejemajo v borbah, morda celo najlažji del, ki jih čaka. Visoki vložki, zavist, strast, tekmovalni duh, medčloveški odnosi v izolaciji in veliko rivalstvo – vse to se bo prepletalo med izzivi, treningi in sobivanjem. Ali lahko borci po spopadu v kletki sploh živijo pod isto streho? Kaj jih je pripeljalo v Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, kaj jih žene skozi življenje, kakšne so njihove zgodbe, kaj jih bo združilo in zakaj so sploh sprejela izziv, ki jim bo za vedno spremenil življenje?

Fight of Nations: Pot do zmage

Že prvi dan jim bodo vzeli mobilne telefone, torej ne bodo mogli priti v stik z najbližjimi, ki so mnogim med njimi največja opora, zato se bodo morali hitro posvetiti svojim soborcem in tekmecem v hiši ter bojem in izzivom, ki jih čakajo. "Pred letom dni smo FNC pripeljali na VOYO in že takrat smo začeli resno načrtovati prvi skupni resničnostni šov. To je krona našega sodelovanja, v katerem nenehno vlagamo v ekskluzivne lokalne vsebine. Vsaka oddaja v živo na platformi VOYO v Sloveniji in na Hrvaškem podira rekorde gledanosti, z resničnostnim šovom Fight of Nations [TM]: Pot do zmage pa bomo občinstvu zagotovili nekaj, česar na našem trgu še niso videli," je povedal Matej Lončarić, direktor digitalnega poslovanja CME Adria. "Izjemno smo ponosni na Fight of Nations [TM]: Pot do zmage, ki ga organizira FNC, prvi tak projekt, ki bo spremenil MMA v tej regiji. Poleg spektakularnih borb, ki nam jih bosta borca namenila v kletki, bo oddaja prikazala tudi drugo plat športa, pa tudi tisto drugo, človeško plat borcev, ki so bili med resničnostnim šovom ves čas skupaj, ki bo ljubitelje borilnih veščin še dodatno zanimala, a jih tudi približala tistim, ki bodo s tem resničnostnim šovom to še postali. Vrhunska oddaja prihaja ekskluzivno na platformo VOYO, po navdušenju, ki ga bo prineslo sedem epizod, pa nas čaka spektakularen finale, a hkrati tudi dvoboj, ki bi lahko zmago prevesil v korist ekipe Srbije ali Hrvaške, med trenerjema Filipom 'Nitro' Pejićem in Vasom 'Psycho' Bakočevićem na dogodku FNC 19. To bo revolucija za MMA v tej regiji in nekaj, česar ne želite zamuditi," je dejal Dražen Forgač, ustanovitelj in solastnik organizacije FNC.

Dražen Forgač - Forgy

Kakšni izzivi čakajo tekmovalce, kako se bodo znašli pod vodstvom Pejića in Bakočevića, kako bo videti njuno sobivanje in kdo bo kos vsem oviram ter postal zmagovalec? Nov resničnostni šov Fight of Nations [TM]: Pot do zmage na VOYO prihaja v soboto, 27. julija!