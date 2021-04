Na VOYO prihaja revolucionarno ligaško tekmovanje v MMA

Kako poteka točkovanje? Vsak borec v rednem delu nastopi dvakrat, nastopi pa se točkujejo. Na podlagi predstav se nato zbirajo točke, štirje najboljši posamezniki oziroma posameznice iz vsake kategorije pa se nato uvrstijo v polfinale. Zmagovalci polfinalnih borb si nato zagotovijo vstopnico za finale. V rednem delu se zmage točkujejo podobno kot v nogometu. Zmagovalec prejme eno točko, poraženec ostane brez točk. V primeru neodločene borbe dobita vsak po dve točki. Ob tem so dodatno nagrajeni tudi predčasni zaključki. Za nokavt ali podreditev v prvi rundi zmagovalec prejme dodatne tri točke, za zaključek v drugi dve in v zadnji eno. Tako je v vsaki posamezni borbi mogoče osvojiti šest točk. Če je kateri izmed borcev pretežek na uradnem tehtanju, izgubi eno točko.

Kako poteka tekmovanje? Sezona je sestavljena iz šestih dogodkov, ki predstavljajo redni del tekmovanja, treh polfinalnih dogodkov in enega finalnega, ki bo okronal pet prvakov in eno prvakinjo. To sezono bo tekmovanje sestavljeno iz šestih težnostnih kategorij, petih v moški in eno v ženski konkurenci. Na delu bomo tako vedeli borce v težki (nad 93 kg), poltežki (do 93 kg), velterski (do 77 kg), lahki (do 70 kg) in peresnolahki (do 66 kg), ter v borke v lahki kategoriji (do 79 kg). V vsaki izmed težnostnih kategorij bo 10 borcev oziroma bork, ki se bodo potegovali za glavno nagrado, zmago v finalu, šampionski pas in milijon dolarjev (več kot 830.000 evrov) nagrade.

Professional Fighters League (PFL) je prva organizacija v svetu mešanih borilnih veščin, ki se ne zanaša na "tradicionalen" način organiziranja posameznih dogodkov in izbiranja borb za šampionski pas, ki navadno ne temelji zgolj na uradnih lestvicah izzivalcev, ampak je odvisen tudi popularnosti določenih borcev. PFL je organiziran v sklopu sezon, kar pomeni, da je vsako koledarsko leto nova sezona, v kateri ima vsak izmed sodelujočih borcev in bork enake možnosti, da na koncu postane prvak. Gre torej za transparenten, jasen in, kar je najpomembneje, pošten način tekmovanja, ki ob koncu okrona šampiona. Podobno kot smo vajeni na nogometnih, košarkarskih, hokejskih, odbojkarskih ali rokometnih tekmovanjih ...

Kdo so največja imena organizacije PFL?

Professional Figters League oziroma njegova predhodnica, organizacija World Series of Fighting, ima bogato zgodovino ustvarjanja vrhunskih borcev. Najbolj znano ime, ki si je svojo pot do vrha najmočnejše organizacije na svetu UFC, tlakovalo preko PFL, je Justin Gaethje. Borec z vzdevkom The Highlight (Vrhunec) je najmlajši prvak v zgodovini te organizacije in drži rekord po številu nokavtov (9). Z odličnimi predstavami nadaljuje tudi v UFC in si je prislužil tudi borbo za naslov prvaka lahke kategorije, kjer ga je v svojem zadnjem dvoboju v karieri premagal Habib Nurmagomedov. Ob tem se je v PFL uveljavil Marlon Moraes, ki se je v UFC boril za naslov prvaka v bantamski kategoriji (premagal ga je Henry Cejudo).

Pred novo sezono je PFL še okrepil svoje vrste. Prvo ime je tako eden izmed najboljših borcev v zgodovini težke kategorije Fabricio Werdum. Brazilec je nekdanji prvak organizacij UFC in Strikeforce ter je odločen svoji bogati zbirki dodati še en šampionski pas. V novi sezoni bo nastopal tudi Anthony Pettis. "Showtime" je nekdanji prvak UFC v lahki kategoriji in velja za enega izmed najbolj atraktivnih borec na svetu. Pettis je v svoji karieri s prekinitvijo premagal borce kot so Donald Cerrone, Benson Henderson, Charles Oliveira, Michael Chiesa in Stephen Thompson. 34-letni Američan bo eden izmed favoritov lahke kategorije, v velterski pa bo ob aktualnemu prvaku Rayu Cooperjutretjemu prvo ime Rory MacDonald. Kanadčan je nekdanji moštveni kolega slovitega Georgesa St-Pierra in je nekdanji prvak organizacije Bellator, ob tem pa se je tudi v UFC boril za naslov prvaka, a, v eni izmed najboljših borb leta 2015, izgubil protiRobbieu Lawlerju.

V ženski konkurenci izstopa aktualna šampionka in dvakratna olimpijska prvakinja Kayla Harrison, pogodbo z organizacijo pa je podpisala tudi Claressa Shields. Gre za trenutno prvo ime ženskega boksa, dvakratno olimpijsko prvakinjo ter svetovno boksarsko prvakinjo v kar treh težnostnih kategorijah. Shieldsova se je projekta "MMA" lotila skrajno resno, trenira namreč v mestu Albuquerque v Novi Mehiki, v sloviti telovadnici Jacskon Wink MMA. Pri pripravah ji pomagata tudi najboljši borec poltežke kategorije vseh časov Jon Jonesin nekdanja prvakinja UFC Holly Holm.

V novi sezoni PFL bo sicer skupaj 60 borcev in bork, ki prihajajo kar iz 22 različnih držav, od tega tudi trije iz naše neposredne okolice. V težki kategoriji bo hrvaške barve branil Ante Delija, v peresnolahki bo nastopal Srb Lazar Stojadinović, v ženski konkurenci pa bo nastopala Črnogorka Julija Pajić.



Ekskluzivni prenosi, ekskluzivni podatki

Prenosi PFL so sicer nekaj posebnega tudi zaradi ekskluzivnih podatkov, ki jih ostale organizacije ne omogočajo. Na voljo bodo namreč tako hitrosti udarcev in brc, kje v kletki se odvija največ borbe, število sproženih ter zadetih udarcev po določenih segmentih in še mnogo več. Nova sezona se začne že v noči na nedeljo, vse dogodke, šest predtekmovalnih, tri polfinalne in veliki finale, pa si boste lahko v neposrednih prenosih ogledali na VOYO.