Na VOYO prihajajo borilni spektakli hrvaške organizacije FNC!

Za ljubitelje mešanih borilnih veščin imamo izvrstno novico. Že tako bogati zbirki prenosov dogodkov mešanih borilnih veščin na VOYO dodajamo še prenose hrvaške organizacije Fight Nation Championship oziroma FNC, ki velja za najmočnejšo v regiji. S prenosi FNC-ja začnemo že to nedeljo, ko si boste lahko ob 20.00 v živo ogledali FNC 11!

Fight Nation Championship oziroma FNC je mlada organizacija mešanih borilnih veščin, ki je dogodke začela prirejati oktobra 2019 in hitro postala največja v regiji. Hrvaška organizacija, ki prireja tako profesionalne kot tudi amaterske dogodke, je hitro zapolnila vrzel, ki jo je vzpon tega relativno mladega športa povzročil v naši regiji. Pod okriljem FNC-ja so se že in se zagotovo še bodo borili tudi slovenski borci, a čeprav na premiernem dogodku, ki ga bomo predvajali na VOYO, Slovencev ne bo, lahko vseeno pričakujemo izjemno zanimive borbe.

"Kar je pri FNC izjema, kar je najbolj pomembno, je konstantnost. Vse skupaj naredi nekako ligaški sistem z zgodbo. Se pravi, ko se dogodki pojavljajo, ko je tri, štiri, pet in pa še več dogodkov na leto, pomeni, da se borci pojavljajo, in za gledalce je to zgodba. Enostavno ta šampionski pas nato dobi težo, ker poznamo pot vsakega posameznika in točno to so apetiti nas ljubiteljev borilnega športa, ki bi vsak vikend nekaj gledali. In FNC praktično vsak mesec nekaj ponuja tako kot najmočnejša evropska organizacija KSW. Enkrat na mesec je dogodek in se mi zdi, da FNC nekako teži v to smer in po mojem mnenju je zaradi tega boljši od nekaj ostalih regijskih promocij, ki ravno tako delajo na lepem nivoju," je prepričan naš strokovni komentator Bojan Kosednar – Želva.

In že v prenosu FNC 11 bomo lahko priča zgodbama kot ju je omenil Želva, saj se bosta za šampionski naslov borila dva borca, ki sta vzklila prav pod okriljem hrvaške organizacije. 26-letni Đani Barbir, ki je lanskega septembra postal inavguralni prvak srednje kategorije, bo prvič branil šampionski pas. Neporaženega hrvaškega borca čaka štiri leta starejši vsestranski Poljak Arkadiusz Maziakowski, ki bo debitiral pri FNC-ju.

icon-expand Đani Barbir FOTO: FNC

Za Barbirjem pa bo v predzadnji borbi večera šampionski naslov peresne kategorije branil še izkušeni Daniel Bažant, ki se bo že četrtič podal v FNC-jevo kletko. 31-letni borec, ki se je v bogati karieri boril tudi že v KSW-ju proti sedaj začasnemu prvaku Robertu Ruchali, bo FNC-jev naslov prvaka branil drugič. Če ga je osvojil proti nekdanjemu UFC-jevemu borcu, pa ga bo tokrat moral braniti proti nekdanjemu Bellatorjevemu borcu Jordanu Bartonu.

icon-expand Daniel Bažant FOTO: FNC

A čeprav bosta potekali dve borbi za naslov prvaka, bo glavna borba večera pripadla Ivanu Erslanu, ki se je ime ustvaril tudi v že omenjenemu KSW-ju, kjer je bil povsem blizu naslovu prvaka. "Ivan Erslan predstavlja sam vrh poltežke kategorije v Evropi, v borbi za šampionski pas KSW-ja je izgubil po sodniški odločitvi proti Čužigajevu. Imamo Pejića, Satoshi Ishii bo najverjetneje ta FNC izpustil, ampak je del te organizacije, za Srbe je treba izpostaviti, da imajo resnično absolutno ogromno talentov, vrhunskih borcev, ki nastopajo tudi v UFC-ju, ampak med mladimi talenti je Marko Bojković, nekdo, ki obeta največ in je član FNC-ja," je nekaj preostalih imen, ki bodo v nedeljo, še pokomentiral Želva.

icon-link FNC 11 FOTO: VOYO

Zadnji Slovenec, ki se je boril pod okriljem FNC-ja, je ustanovitelj in idejni vodja slovenske organizacije Valhalla Fight Night (VFN) Nejc Preložnik, ki je lanskega septembra vstopil kot pozna zamenjava in presenetil z zmago v Puljski areni. "Upam, da bomo dobili tudi Slovenci priložnost boriti se pri FNC-ju. Sam sem v dogovorih in bi bil zamenjava na tem dogodku," nam je zaupal Želva, ki bo FNC 11 vseeno spremljal 'le' iz komentirnice, in še razkril: "Obeta se velik spektakel nam zelo blizu, v Pulju, se mi zdi, da v začetku septembra. In si upam trditi, da bomo tam gledali vsaj dva Slovenca."

icon-expand FNC se septembra vrača v Puljsko areno FOTO: FNC

"Resnično, v kolikor spremljate regijski MMA, so to imena, ki vam bodo takoj znana. FNC je ena velika velika, bom rekel, dodana vrednost prenosov na VOYO in s tem, ko se začne nekaj prenašati tudi pri nas, enostavno tudi sami slovenski borci dobimo večjo težo pri sami promociji in morda ravno s tem, ko podprete ta projekt, pomagate posredno tudi slovenskim borcem," je še povedal Želva, ki bo v nedeljo skupaj z našim novinarjem in komentatorjem Tadejem Vidrihom za vas pospremil premierni FNC-jev prenos na VOYO. Seznam vseh borb dogodka FNC 11: Glavni del: Poltežka kategorija: Ivan Erslan – Ederson Cristian Macedo Peresna kategorija: Daniel Bažant – Jordan Barton Srednja kategorija: Đani Barbir – Arkadiusz Maziakowski Dogovorjena teža (do 68,5 kilogramov): Filip Pejić – Rony Jason Lahka kategorija: Marko Bojković – Mauro Paixao Dogovorjena teža (do 103 kilogramov): Matej Batinić – Aleksandr Pysanko Predhodni del: Velterska kategorija: Ivica Trušček – Marko Kisič Srednja kategorija: Andi Vrtačić – Robin Roos Srednja kategorija: Stanislav Krofak – Marin Mikulić