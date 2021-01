V soboto na VOYO borba Jurišiča: Kaj sploh predstavlja organizacija KSW?

Ljubitelji mešanih borilnih veščin boste odslej na VOYO lahko spremljali tudi prenose najmočnejše evropske organizacije KSW. Pod okriljem priznane poljske organizacije so v preteklosti že nastopali tudi slovenski borci, trenutno sta njena člana Lemmy Krušić in nepremagani Uroš Jurišič, ki bo že to soboto v Lodžu debitiral v okrogli kletki. Naš novinar Tadej Vidrih se je pred borbo Uroša Jurišiča proti nepremaganemu Šamilu Musaevu pogovarjal z borcema, ki organizacijo KSW zelo dobro poznata.

