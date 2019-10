NAGRADNA IGRA: Oglejte si borilni spektakel CFC 5 Komteks Fight Night v živo!

Kozinova (na fotografiji) bo branila šampionske pasove in se potegovala za diamantnega združenja WBC.

V športnem delu bo potekalo 12 borb, ki bodo razdeljene na dve veji borilnih športov: boks in MMA. Uvodni del bo pripadel domačim in tujim profesionalnim boksarjem, ki se vztrajno vzpenjajo po mednarodnih boksarskih lestvicah. Uvodnim boksarskim dvobojem bo po kratki prekinitvi sledil sklop MMA-borb. Te bodo prvi vrhunec večera, saj bodo v ring stopili vrhunski, medijsko prepoznavni, slovenski MMA-borci. Tretji borilni sklop bo zopet namenjen boksu. V tej poslastici večera se bodo zvrstile 3 borbe za naslove največjih mednarodnih in svetovnih organizacij. Vrhunec večera bo borba mlade slovenske šampionke, komaj 20-letne svetovne senzacije Eme Kozin. Ema se bo za naslov svetovne prvakinje pomerila z švedsko veteranko Mario Linberg.

Borilne dogodke bodo povezovali nastopi slovenskih glasbenih skupin. V prvem premoru bodo nastopili mladi blejski rockerji John F. Doe. V drugem nastopu bodo v Stožicah po nastopu z Lennyjem Kravitzemznova zadoneli Seven Days In May.Vrhunec glasbenega večera pa bo nastop slovenske "All-Star" rockerske zasedbe, ki bo na odru združila največja imena slovenske rock glasbe, med njimi tudi Tomi Meglič.

