'Najbolj neverjeten nokavt v zgodovini UFC'

V noči na nedeljo so ljubitelji mešanih borilnih veščin znova prišli na svoj račun. V Abu Dabiju se je odvijal dogodek UFC Fight Night 179, glavno borbo večera med Marlonom Moraesom in Coryjem Sandhagenom pa je zasenčila izjemna poteza Joaquina Buckleyja. Ta je na enem od preddvobojev z neverjetno brco nokavtiral Impa Kasanganayja. Mnogi so potezo označili celo za najboljši nokavt v zgodovini organizacije UFC.

icon-expand Joaquin Buckley je poskrbel za potezo, ki bo šla v zgodovino UFC-ja. FOTO: Twitter V drugi rundi obračunaJoaquin Buckley –Impa Kasanganay smo bili priča potezi, ki bo šla v zgodovino mešanih borilnih športov. Kasanganay je nasprotniku ujel nogo, ko je ta poskušal z brco, a je Buckley izjemno odreagiral in ga "pokončal" z drugo nogo po izjemni brca iz obrata. "Pripravljeno smo na "ubijanje", a kaj takega mi med borbo še nikoli ni uspelo. Močno je pritiskal name, zato sem si rekel, zakaj ne bi poskusil z nečim posebnim. In na koncu mi je uspelo," je na novinarski konferenci po dvoboju razlagal 26-letni Američan. Izjemen nokavt mu je prinesel tudi 50 tisoč evrov bonusa za najlepšo potezo večera. Legendarni Daniel Cormier pa je dejal, da je to morda najbolj neverjeten zaključek, ki ga je kadarkoli videl. Poraženi Kasanganay je po dvoboju na Twitterju zapisal, da mu je bilo v čast stopiti v oktagon s takšnim borcem, Buckleyju pa je zaželel tudi varno pot domov. V glavni borbi večeri je Cory Sandhagen sicer v drugi rundi po seriji udarcev prišel do tehničnega nokavta proti Marlonu Moraesu.