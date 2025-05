Najboljši slovenski boksarji se bodo znova merili v Ljubljani

Nejc Petrič , bivši evropski podprvak v olimpijskem boksu in eden najbolj perspektivnih slovenskih profesionalcev, se bo znova boril pred domačo publiko. Mladi Ljubljančan, ki je lani na Kodeljevem z nokavtom v prvi rundi debitiral med profesionalci, je v manj kot pol leta zbral kar pet zmag s predčasnim zaključkom in tako hitro postal eden najbolj vročih evropskih boksarjev. Za Petriča je zato nastopil čas za prvi pravi test v profesionalni karieri. Na Golden Gloves Fight Night 2 se bo pomeril z nekdanjim WBA svetovnim prvakom Rafaelom Hernandezom iz Venezuele, ki ima pod pasom že kar 68 profesionalnih borb (37 zmag, 27, porazov, 4 neodločene borbe). Morebitna zmaga nad 'El Potrom' bi Petriču odprla vrata med elito svetovnega boksa.

Poleg Petriča in Šišiča se bo na Golden Gloves Fight Night 2 borilo še 12 slovenskih borcev, gledalci pa bodo lahko videli tudi zgodovinski obračun dveh starih znancev iz olimpijskega boksa. Odločilo se bo rivalstvo med Arberjem Elshanijem in Alešom Drevenškom, ki traja že vrsto let, a tokrat se bosta prvič udarila kot profesionalca.

Pod okriljem slovenske organizacije se bosta prvič borila tudi eden najbolj izkušenih slovenski boksarjev Andrej Baković, ki bo lovil že 18. profesionalno zmago ter izvrstni slovenski kikboksar Sašo Vorkapić, ki bo tokrat lahko uporabljal samo roke.