Najboljši slovenski borci se bodo znova sestali v Celju

Celjska dvorana Golovec bo ta konec tedna še drugič letos gostila nekatere najboljše slovenske borce v mešanih borilnih veščinah. Po Valhalla Fight Night 4, ki je uspešno potekal maja letos, je sedaj čas za Valhalla Fight Night 5, na katerem se bodo predstavili nekateri mladi upi slovenskega MMA-ja kot tudi izkušenejši slovenski borci.

"Vsak dan je lažje, a hkrati tudi težje. Valhalla se bliža, sobota bo vsak čas tukaj in lahko pričakujete spektakel v kletki," napoveduje slovenski borec in organizator dogodka Nejc Preložnik, ki je leta 2019 začel z organizacijo Valhalla Fight Night (VFN). V prvem letu je Preložnik organiziral dva zelo uspešna dogodka, tretji, ki bi moral biti na sporedu 14. marca 2020, pa je le teden dni pred samo izvedbo zaradi ukrepov, povezanih z izbruhom koronavirusa, odpadel. Po več kot dveletni odsotnosti so se maja letos z dogodkom Valhalla Fight Night 4 na slovensko športno sceno vrnile mešane borilne veščine. Celjska dvorana Golovec, ki bo tudi tokrat gostila nekatere najboljše slovenske borce, je maja pokala po šivih, slovenski borci pa so navdušili.

Tudi tokrat bodo na sporedu tako polprofesionalne kot tudi profesionalne borbe, v katerih bodo imeli glavno vlogo Slovenci. "Definitivno je več borb, ki se jih veselim. Jakob Nedoh je trenutno najbolj vroč slovenski borec in svetla prihodnost je pred njim, ne glede na razplet sobotne borbe. Prav tako se veselim debija MMA Matjaža Belšaka, za katerega velja, da je to zverina od človeka (po domače povedano). V svoji lasti ima rekord, saj je vlekel 40-tonsko letalo, tako da si predstavljate, kakšno silo moraš za to imeti in kako je, ko to silo potem uporabiš, da poškoduješ nasprotnika. Definitivno pa je največji spor te Valhalle med Gajem Muršcem in Alenom Čufurovićem, tako da jaz mislim, da bo res gorelo," še obljublja Preložnik.

Na uradni novinarski konferenci pa je Preložnik o dogodku povedal še: "Fight Card je v bistvu še v procesu. Jaz bi rekel, da odnos nekaterih borcev še malo zaostaja, ni še prave profesionalnosti od vseh borcev, poleg tega so tukaj še poškodbe, ki so del športaa in ne moraš nikakor vplivat na njih, vse je mogoče v življenju, tako da ja, delam na tem ampak načeloma imamo pa že 90 odstotokov fight carda urejenega." Za konec pa je na vprašanje, zakaj bo to največji VFN-jev dogodek do sedaj, z eno besedo odgovoril: "Nedoh."

icon-expand Matjaž Vičar in Nejc Preložnik FOTO: Jure Gasparič

Glavna vloga VFN 5 bo tokrat pripadla verjetno najbolj vročemu slovenskemu borcu trenutno Jakobu Nedohu. Primorec, ki je lani z izjemnim nokavtom navdušil na dogodku Brave CF 56, se po skoraj letu premora vrača v kletko. "Lačen sem borbe, komaj čakam soboto, samo še zadnje kilograme zbijem. Priprave so potekale top, brez poškodb," pred sepktaklom napoveduje nekdanji rokometaš, ki se bo prvič v karieri boril v glavni borbi večera: "Presenetljivo sem najbolj sproščen do sedaj in komaj čakam, da pokaže kaj zmorem, zakaj treniram in zakaj živim."

Nedohov nasprotnik bo izkušeni brazilski borec Ezequiel Silvino, ki se v mešanih borilnih veščinah profesionalno meri že 11 let. "Tekmec ni tipičen brazilski borec, pri katerem bi prevaldoval grappling oziroma brazilski jiu jitsu. Ima znanje povsod ampak površinsko, veliko brca, pri boksu je odprt, tako da mislim, da bo borba v stoje odločila." Z napovedjo Nedoh ni želel pretiravati, je pa dejal, da pričakuje podoben scenarij kot se je odvil v njegovih zadnjih dveh borbah, ko njegova tekmeca nista dočakala druge runde.

icon-expand Nedoh je na Brave-u navdušil tudi Aleksandra Rakić, s katerim je kasneje tudi treniral FOTO: Osebni arhiv Jakoba Nedoha

Poleg Nedoha pa se obeta še kopica borb v katerih bodo nastopili slovenski borci. V predzadnji borbi večera bo v kletko stopil eden izmed najbolj izkušenih Lemmy Krušič, ki se ni boril še skorja leto in pol, tokrat pa se bo pomeril z mladim Moldavijcem Nicolaem Hanteo. Prvo borbo med profesionalci bo oddelal David Forster, ki se bo pomeril s povratnikom v VFN-jevo kletko Antonom Franjićem. Neporaženi Gregor Kek se bo pomeril z Avstrijcem Mathiasom Prehoferjem, profesionalni del dogodka pa bosta otvorili dekleti: Aldina Seferović, ki trenira pod okriljem že omenjenega Krušića in izkušena Španka Marta Amigo Abeledo. Največ pozornosti zaenrkat pa je požel slovensko-bosanski obrčaun. Osebni spor bosta namreč v kletki zgladila Gaj Muršec in Alen Čufurović, ki sta si imela že pred borbo veliko za povedati, vroče pa je bilo tudi na uradni novinarski konferenci, kjer sta bora izmenjla nekaj sočnih besed.

Na VFN 5 bo v mešanih borilnih veščinah debitiral tudi kar petkrat najmočnejši Slovenec Matjaž Belšak, ki se je na VFN pripravljal skupaj z Nedohom. "V bistvu sem začel z rekreativnim boksom z namenom kardia, ker je bil moj desni kolk tako slab, da nisem mogel voziti kolesa, delati počepov ... Potem so se začele neke šale, da bi se mogoče enkrat res boril, tako kot Mariusz Pudzianowski (prvak KSW-ja op. a.), potem pa sem spoznal Jakoba, Lukata (Podkrajška op. a.) in ostale fante, sedaj pa smo kjer smo," je svoje začetke v mešanih borilnih veščinah opisal Belšak, ki je poleg tega priznal: "Eden glavnih razlogov, da sem se sploh odločil, da sprejmem borbo je to, da pred tem sploh nisem tako resno treniral kot sem včasih. Potrjena borba nekje 8-10 tednov pred tekmovanjen je bila tako glavni vzrok, da si uredim red in disciplino glede športa." In čeprav je sam dejal, da se po tako kratkem času v športu še ne počuti borca, ga je Nedoh pohvalil: "Zame je borec, mogoče še večji od nas vseh, glede na tko kakšno operacijo je prestal, kakšna tekmovanja ... Zame je kot idol."

Belšaku bo nasproti stal 'Hrvaški zombi' Kristian Siničić, ki je vzdevek dobil, ker se v svoji karieri še ni znašel v nokdavnu. "Uteži ne vračajo udarcev," je pred borbo najmočnejšega Slovenca posvaril Siničić. V celjski dvorani Golovec bosta znova nastopila tudi mladi Mariborčan Tilen Toplak in Gruzijec, v Ljubljani živeči Gruzijec Ilia Nozadze, ki sta na VFN 4 uprizorila borbo večera. Toplak se bo tokrat pomeril s turškim borcem Efejem Hancerjem, Nozadze pa z Urhom Krajnčanom, ki je v mešanih borilnih veščinah debitiral maja prav pod okriljem VFN-ja. Na amaterskem delu dogodka pa bosta potekala še dva slovensko-avstrijska obračuna in sicer med Janom Berusom in Dušanom Markovićem ter med Kilianom Čopom in Nezirjem Seferovićem.

icon-expand Toplak in Nozadze sta na VFN 4 uprizorila pravo vojno FOTO: Jure Gasparič