Borilni športi

Najhitrejši nokavt v zgodovini boksa?

Mannheim, 17. 05. 2026 11.06 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
M.D.
Viktor Jurk

Nemški boksar Viktor Jurk je z zgolj enim udarcem premagal Kolumbijca Edwina Castilla.

26-letni Nemec Viktor Jurk je v borbo v Mannheimu s Kolumbijcem Edwinom Castillom vstopil kot favorit, zelo hitro pa je tudi dokazal, zakaj je bilo tako. Sodnik je označil začetek borbe, Castillo je pristopil nasprotniku, ki ga je z zgolj enim udarcem z levo roko položil na tla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hitro je bilo jasno, da se Kolumbijec ne bo zlahka pobral, in Jurk je zmagal, še preden je potočil prvo kapljico znoja. Castillo je vstal šele po dveh minutah. To je bila že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je vpisal z nokavtom. Po borbi pa so mnogi ljubitelji boksa namigovali, da se je želel Castillo na začetku borbe v znak spoštovanja z nasprotnikom dotakniti z rokavicama, ampak Jurk je razmišljal zgolj o zmagi.

Edwin Castillo je potreboval kar dve minuti, da se je pobral po močnem udarcu Jurka
FOTO: Profimedia
Viktor Jurk edwin castillo boks

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gustibus
17. 05. 2026 12.36
Nasprotnik je iztegnil roke v pozdrav, ta ga je pa hinavsko udaril. Žal nimam besed, ki bi jih Joe Admin prenesel.
SS WikingDivision
17. 05. 2026 12.29
"PROTECT YOURSELVES AT ALL TIMES" Cesa tle ne razumete?? Ko zvonec zazvoni se runda ZACNE! Ce nimas guarda gor bos pac pojedu hook al pa direkt. Pozdrav NI nujen. Usi kauc sportniki ocitno, noben se u lajfu ocitno ni ukvarjau stem sodec po premnogih komentih, da o tem da jih vec ko pou nikoli ni dobilo bat*in postenih pa sploh nebomo:)
enajstdvanajst1
17. 05. 2026 12.15
tu je nekdo mastno zasluzil
jast123
17. 05. 2026 12.12
hinavsko dejanje
Beila Ciao1
17. 05. 2026 12.34
😁
Anion6anion
17. 05. 2026 12.07
Zakaj je ta novica med udarnimi , zmaga Slovenije proti Čehom pa nekje na koncu
macolagobec
17. 05. 2026 12.02
Jah, tole je blo pa zelo nefer. Udaril ga je ob pozdravu. Morali bi ga diskvalificirati, ne pa mu pripisati zmago!
GhostWithAxe
17. 05. 2026 11.46
Ni kaj za ugibat "mnogi ugibajo" - se lepo vidi iz posnetka da je revez pristopil in iztegnil roko v pozdrav ter istocasno popil overhand od nasprotnika. A je to bilo lepo in sportno? Ne. Naivno verjet da je nasprotnik velik sportnik in fairplayer je bila napaka.
asdfghjklč
17. 05. 2026 12.22
Nefer ali fer. Ko zazvoni zvonec, se borba začne. Pozdrav je nenapisano pravilo v boksu, tako kot v košarki, kjer par sekund pred koncem naj več ne bi metali na koš, če je zmaga jasno odločena. Gre pa za tradicijo... Ampak, tudi na tdf po tradiciji ne ne bi napadali favorita skupne zmage in je zadnja etapa samo formalna... Ampak sam pogi je lani napadel na polno.
