Najhitrejši nokavt v zgodovini boksa?

26-letni Nemec Viktor Jurk je v borbo v Mannheimu s Kolumbijcem Edwinom Castillom vstopil kot favorit, zelo hitro pa je tudi dokazal, zakaj je bilo tako. Sodnik je označil začetek borbe, Castillo je pristopil nasprotniku, ki ga je z zgolj enim udarcem z levo roko položil na tla.
Hitro je bilo jasno, da se Kolumbijec ne bo zlahka pobral, in Jurk je zmagal, še preden je potočil prvo kapljico znoja. Castillo je vstal šele po dveh minutah. To je bila že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je vpisal z nokavtom. Po borbi pa so mnogi ljubitelji boksa namigovali, da se je želel Castillo na začetku borbe v znak spoštovanja z nasprotnikom dotakniti z rokavicama, ampak Jurk je razmišljal zgolj o zmagi.
