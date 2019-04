Namesto Millerja naj bi se z Joshuo v New Yorku udaril Ruiz Jr.

Slovita newyorška dvorana Madison Square Garden bo očitno le dočakala prihod britanskega boksarskega šampiona Anthonyja Joshue, čigar borba z Američanom Andyjem Ruizom Jr., ki bo na sporedu 1. junija, naj bi bila v kratkem potrjena. 29-letni Joshua bi se moral sicer v MSG pomeriti z leto starejšim Jarrellom Millerjem, ki pa je zaradi dopinškega prekrška osramočen ostal brez borbe kariere, priložnost pa bo tako dobil Joshuov vrstnik Ruiz.

Kalifornijec se je v karieri enkrat že meril za naslov svetovnega prvaka, zdaj pa bo očitno kot prvi na ameriških tleh preizkusil do sedaj nepremaganega Britanca. Promotor Eddie Hearnje že dejal, da je Ruiz "pripravljen storiti vse", da bi postal svetovni prvak.

Hearn: Pripravljen je tudi na senzacionalen nokavt

"Zabaval vas bo, dal bo vse od sebe. Četudi to pomeni, da bo senzacionalno nokavtiran, bo raje storil to, kot da ne bi storil ničesar,"je Fighthype.comcitiral Hearna."Nisem si mogel privoščiti tipa, za katerega bi mislil, da ni dovolj dober ali dovolj pripravljen za zabavo navijačev. Moral sem izbrati tipa, za katerega v srcu mislim, da bo storil vse, da bi postal svetovni boksarski prvak težke kategorije v Gardnu."

Hearn je dodal še, da je Ruiz že pristal na ponujeno pogodbo, in da se morajo dogovoriti le še glede najmanjših podrobnosti, zato naj bi bil dogovor že zelo blizu. Pred dobrim tednom je Američan opravil z Nemcem Alexandrom Dimitrenkom, s 118,84 kilograma pa je za več kot sedem kilogramov težji od Joshue, če upoštevamo Britančevo težo ob zadnji septembrski zmagi nad Rusom Aleksandrom Povetkinom. Omeniti velja tudi, da je za več kot 10 centimetrov nižji od Otočana, torej bo imel veliko težav z dosegom.

Ruiz je v do sedaj edini borbi za svetovni naslov po točkah izgubil z Novozelandcem Josephom Parkerjem, ki ga je Joshua 15 mesecev prej prav tako odpravil po točkah in združil naslove verzij WBA, IBF in WBO. Glede možnega spopada Joshue in Ruiza je britanski težkokategornik Dillian Whytesicer že izjavil, da gre za "reševanje šova" in da njegov rojak z Američanom ne bo imel večjega dela. Joshua je med profesionalci neporažen v 22 borbah in se bo v Madison Square Gardnu v ring vrnil po skoraj devetmesečnem premoru.