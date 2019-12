Naslednja Usmanova 'žrtev' kar legendarni Georges St-Pierre?

Bo izenačil Kanadčanov rekord?

"Iskreno povedano sem tip borca, ki želi imeti pred začetkom dvoboja enake možnosti za zmago kot nasprotnik. Če bi že lahko izbiral med potencialnimi tekmeci, bi to bil Georges (St-Pierre, op. p.). Manjka mi le še ena zmaga do izenačitve njegovega rekorda v nizu neporaženosti, kar je sam po sebi dovolj velik izziv, da se pomeriva v oktagonu. To bi bila neverjetna borba, kajti govorimo o dveh izjemnih posameznikih, zagotovo dveh najboljših ta čas v velterski kategoriji," je kljub želji po dvoboju Usman pohvalil legendarnega St-Pierra.



Tudi če je Usmanova želja pristna in izvira iz čiste, zdrave tekmovalnosti, pa je veliko vprašanje, ali si druga stran sploh želi še stopiti v oktagon, saj se je St-Pierre na začetku letošnjega leta po zadnji zmagi nad Michaelom Bispingomodločil za odhod v športni pokoj. "Njegove zasluge za veliko zanimanje privržencev za borbe v velterski kategoriji so ogromne. Ravno Georges je s svojim specifičnim slogom namreč poskrbel, da so borbe vsaj na prvi pogled delovale tako preproste. Nasprotnike je 'lomil', kakor se mu je zahotelo, zato je bil neverjetno uspešen. jaz pa mislim, da sem boljša različica njega; imam moč, imam dovolj velika pljuča, vzdržljivost in hitrost. Z dolžnim spoštovanjem do starejšega kolega, menim, da bi ga uspel pokončati," je še pristavil Usman in tako vrgel rokavico St-Pierru.