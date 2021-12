Naslednji izziv za Furyja bo Dillian Whyte

Tyson Fury , ki je pred nekaj manj kot dvema mesecema z nokavtom v 11. rundi zaključil trilogijo z Deontayem Wilderjem , je že dobil naslednjega nasprotnika. Po naročilu organizacije WBC, čigar pas težke kategorije je v Furyjevi lasti, bo to začasni prvak Dillian Whyte , ki si že več kot dve leti prizadeva pomeriti se za naslov nespornega prvaka težke kategorije po verziji WBC.

Po Furyjevi zmagi nad Wilderjem so se pojavljala namigovanja o borbi za absolutnega svetovnega prvaka v težki kategoriji, v kateri bi se pomerila 'Kralj Romov' ter prvak težke kategorije organizacij WBA, IBF, WBO in IBO, Oleksander Usyk . 34-letni Ukrajinec, ki prav tako kot leto dni mlajši Fury v profesionalni karieri še ne pozna poraza, je pasove štirih organizacij septembra letos z dominantno predstavo odvzel še enemu Britancu Anthonyju Joshui , ki je takoj po porazu sprožil klavzulo za povratni obračun. Po poročanju otoških medijev je bil Joshua pod določenimi pogoji pripravljen odstopiti od povratne borbe z Usykom, kar bi omogočilo za ljubitelje boksa močno želeni obračun med Furyjem in Usykom.

Organizacija WBC je minuli mesec na letnem kongresu Furyju omogočila 30 dni časa, da se z Usykom dogovori za borbo, ki bi dala nespornega svetovnega vladarja težke kategorije, a se to ni zgodilo, česar je bil zagotovo navdušen prav Whyte, ki je naposled le dobil priložnost, na katero je čakal vse od poletja 2019, ko je z zmago proti Oscarju Rivasu osvojil začasni naslov prvaka organizacije WBC. Vse od takrat je Whyte nespornega prvaka, s katerim sta na začetku njunih karier tudi skupaj trenirala, na socialnih omrežjih pozival k soočenju v ringu in mu očital izmikanje borbi.

Fury zaenkrat borbe z Whytom uradno še ni sprejel, a je po besedah enega izmed njegovih trenerjev Andyja Leeja nanj pripravljen: "Tyson rad trenira, rad se bori in še vedno čuti, da mora počistiti težko kategorijo, kljub temu, da je že zaslužil tone denarja in bi se lahko brez težav športno upokojil. Mislim, da mu je borba z Whytom všeč, zato ne dvomim, da bo prav on njegova naslednja žrtev."

Angleški mediji so novico o britanskem spektaklu sprejeli z navdušenjem in že ugibajo, da bo borba med Furyjem in Whytom potekala na enem izmed londonskih stadionov (Wembley, O2 arena, Tottenham Hotspur Stadium) marca ali aprila prihodnje leto.