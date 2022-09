Nate Diaz za zadnji hura v UFC-ju premagal Tonyja Fergusona

UFC 279 je po nepričakovanih zapletih pred novinarsko konferenci in na uradnem tehtanju le za nami. V glavni borbi večera, v kateri sta se na koncu spopadla veterana Tony Ferguson in Nate Diaz je slavil slednji, ki se je tako z 21. karierno zmago (16. v UFC-ju) poslovil od ameriške organizacije, saj se po njegovih besedah podaja v druge športne vode.

Nate Diaz in Tony Ferguson sta uprizorila klasiko legend, ki je bila primerna njunim letom. Borba ni bila polna akcije, a je bila vseeno atraktivna, predvsem lepo pa je bilo videti, da se legendi med borbo zabavata, česar pri enem in pri drugem dolgo nismo videli. Precej boljši tekmec je bil sicer v vseh štirih rundah Diaz, ki je v četrti tudi izkoristi Fergusonovo rušenje in tekmeca s t.i. giljotino prisilil v predajo. Po koncu borbe pa je zbrane v T-Mobile Areni predvsem zanimalo, kaj bo imel za povedati mlajši izmed bratov Diaz.

"Priprave sem posvetil rokoborbi, potem pa sem se moral boriti v stoje," je uvodoma dejal Diaz z nasmeškom na obrazu, ki bi se moral sprva boriti s Khamzatom Chimaevim, ki pa je na tehtanju za več kot tri kilograme zgrešil zgornjo mejo velterske kategorije: "Tip je tak novinec, da mi res ni bilo treba skrbeti za tega pesjana." Pozna menjava nasprotnika 37-letnika iz Kalifornije ni zmotila: "Sem sem prišel, da opravim svoje delo. V pogodbi sem imel še eno borbo in UFC-ju sem povedal dajte mi kogar koli hočete. Vesel sem, da sem na koncu dobil zasluženega nasprotnika, izvrstnega predstavnika mešanih borilnih veščin." Diaz, ki se zadnjih nekaj leto ni najbolje razumel z delodajalci je vseeno o UFC-ju in vodilnih možeh povedal nekaj besed: "Vse kar vem je, da sem ves čas imel t.i. love-hate razmerje z UFC-jem ampak konec koncev imam rad UFC, hvala Dani White-u, Lorenzu Fertitti in Hunterju Campbellu, da so mi dali priložnost in platformo za uspeh," in ob tem razkril, da se bo podal v druge športe nato pa se morda celo vrne v UFC: "Počutim se, da sem imel res dolgo kariero v UFC-ju in eno najuspešnejših. Sedaj je čas, da se poslovim od UFC-ja in tukajšnjim borcem pokažem kako se podati v drug šport in biti v njem uspešen. Conor McGregor ni vedel, kako se to dela in nihče drug očitno ne ve kako se to dela ... Tako da se bom podal v druge športne vode, pokazal kako se stvarem streže, nato pa vrnil in si priboril UFC-jev naslov prvaka – najboljši naslov prvaka na svetu."

"Vsem bom pokazal, kako je biti najboljši v drugem športu ... boks, kikboks, brazilski jiu-jitsu, ostale MMA organizacije ... kdorkoli želi naj se mi javi in pokazal bom, da sem creme de la creme," pa je za konec še dodal priljubljeni borec iz Stocktona. Med veteranom MMA-ja smo ob koncu borbe lahko videli veliko izkazanega spoštovanja. Publika je bila navdušena tudi nad Fergusonom, ki je po borbi dejal: "To je bilo noro, iskreno povedano v čast mi je, da sem se lahko boril pred izjemno publiko, bilo je zabavno." 38-letni borec je sicer že petkrat zapored izgubil, a je po njegovem mnenju vseeno na pravi poti do stare slave: "Dve legendi športa, bil je pravi t.i. superfight, štiri runde pravega boja ... žal smo se na hitro dogovorili za to borbo, želel bi si nekoliko več časa, a je kar je ... vem, da moram odpraviti še nekaj napak, a se vračam v formo."

FOTO: AP

Pred glavno borbo večera je Chimaev hitro opravil s Kevinom Hollandom, ki enostavno ni bil kos neporaženemu 'Volku', ki jo je odnesel brez praske in je že lačen novih borb. Še hitreje je s svojega nasprotnika v prvi borbi glavnega dela dogodka premagal Johnny Walker, ki je dosegel sploh prvo zmago po skoraj dveh letih in dokazal, da je lahko nevaren tudi v parterju. V edini ženski borbi večera med Irene Aldana in Macy Chiasson pa smo lahko videli nenavaden tehnični nokavt, ko je v tretji in zadnji rundi Mehičanka s hrbta sprožila brco s peto in kot kaže Američanki poškodovala rebro. Edina borba, ki se ni končala predčasno je bil obračun med Lijem Žingliangom in Danielom Rodriguezom, ki sta se po treh izenačenih rundah razšla po deljeni sodniški odločitvi. Ta je bila na strani Rodrigueza, čeprav je več aplavza in čestitk požel srčni Kitajec, ki se je tekom tedn preko UFC-jeve serije Embedded priljubil mnogim ljubiteljem MMA-ja.

icon-expand Daniel Rodriguez in Li Jingliang FOTO: AP