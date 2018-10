Navijač, ki je v oktagonu branil McGregorja: 'Lahko bi ga ubili!'

David Martin (na spodnjem posnetku ga boste prepoznali po svetli elegantni obleki) je bil v Las Vegasu kot navijač priča hudemu incidentu in vsesplošnemu prerivanju, ki se je začelo po skoku zmagovalca Habiba Nurmagomedovana tribuno, kjer se je Rus spopadel s članom ekipe poraženega Conorja McGregorja.

Martin, ki je tako kot McGregor Irec, je po tem, ko so v oktagon skočili še Nurmagomedovi "sodelavci" in se lotili njegovega rojaka, tudi sam pritekel v gnečo. Dagestanec je svoje poteze in poteze prijateljev branil s trditvami, da so bili skozi obračun deležni številnih žaljivk, sploh na verski osnovi, Martin pa je svoj skok v oktagon opisal kot domoljubno dejanje.

'Kot da Rusija napada Irsko'

"To sem storil iz domoljubja. Zdelo se je, kot da Rusija napada Irsko," je v ekskluzivnem pogovoru za For The Win dejal Martin."Ta tip (McGregor, op. a.) je bil že premagan in povsem izmučen po borbi ... Zato sem se, ko sem videl, da je v kletko skočila skupina ruskih fanatikov, ki ga je želela napasti, odločil posredovati. Pomislil sem na to, da me kliče moja država ... In skočil."