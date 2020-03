Ne Fury, naslednji nasprotnik Joshue bo Pulev

Tako zelo pričakovani dvoboj med Anthonyjem Joshuo in Tysonom Furyjem, ki je nazadnje v velikem slogu premagal Deontaya Wilderja, bo tako moral še počakati. Za Joshuo bo to po skoraj dveh letih prvi obračun na domačih tleh. Nazadnje je na Otoku boksal septembra 2018, ko je na Wembleyju ugnal Aleksandra Povetkina. Kubrat Pulev je v dobrem nizu, proti Joshui bo lovil deveto zaporedno zmago, do zdaj pa ima 38-letni Bolgar med profesionalci le en poraz: zadal mu ga je sloviti Vladimir Kličko.