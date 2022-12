Nedoh: Ankalajev je zver in težko verjamem, da ga Blachowicz lahko ustavi

Do nedavnega UFC-jev prvak poltežke kategorije Jiri Prochazka si je pred kratkim huje poškodoval ramo in bo posledično dalj časa odsoten od športa, ob tem pa se je 30-letnik odločil, da ne bo zadrževal poltežke kategorije, in opustil šampionski pas. Nekdanji prvak Glover Teixeira, ki bi se moral pomeriti s Čehom, je tako ostal brez povratne borbe in pri UFC-ju so se odločili, da priložnost boriti se za šampionski pas ponudijo nekdanjemu prvaku Janu Blachowiczu ter tretjemu na lestvici izzivalcev Magomedu Ankalajevu. Poljak in Rus bi se tako ali tako morala boriti na UFC 282, a bosta sedaj namesto treh oddelala pet rund, eden izmed njiju pa bo na koncu oktagon zapustil s šampionskim pasom.