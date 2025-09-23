Svetli način
Borilni športi

Nedoh dobil nasprotnika, boril se bo z izkušenim Argentincem

Maribor, 23. 09. 2025 19.35 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
4. oktobra se bo v Mariboru odvil borilni spektakel FNC Knockout 2 in nekaj časa je že jasno, da bo v glavni borbi večera nastopil Jakob Nedoh. 28-letni slovenski borec je zdaj dobil tudi svojega tekmeca, v kletki mu bo nasproti stal 11 let starejši argentinski borec Lucas Alsina. Dogodek boste lahko v živo pospremili na VOYO.

Jakob Nedoh
Jakob Nedoh FOTO: Damjan Žibert

Jakob Nedoh se v kletko vrača po aprilu, ko je v Stožicah debitiral pod okriljem organizacije FNC na 22. oštevilčenem dogodku. Takrat mu je nasproti stal izjemni Tom Breese, ki mu je zadal četrti poraz v profesionalni karieri. Po bolečem porazu se je 28-letni Slovenec hitro pobral, zdaj pa bo nastopil na dogodku FNC Knockout 2, ki se bo odvil v mariborski Dvorani Tabor.

Nedoh je zelo dolgo čakal na svojega nasprotnika, po odpovedih več borcev pa je zdaj jasno, kdo bo drugi protagonist glavne borbe večera. Borbo je sprejel 39-letni Argentinec Lucas Alsina, ki ima na kontu 13 zmag in šest porazov. Nazadnje se je boril junija, ko je pod okriljem priznane češke organizacije Oktagon vknjižil poraz.

Alexandr Drabinca
Alexandr Drabinca FOTO: Damjan Žibert

V akciji bomo videli še veliko slovenskih borcev, med njimi tudi Alexandra Drabinco, ki je med profesionalci debitiral februarja na zadnjem dogodku organizacije VFN, ki se je nato združila s FNC-jem in zdaj dogodke organizira pod imenom FNC Knockout. Slovenski težkaš je takrat premagal Massimiliana Pedrinija, za drugo zmago pa na dogodku FNC 22 v Stožicah uničil še Pawla Oleszczuka. Zdaj je pred njim najtežja borba kariere, v Mariboru mu bo nasproti stal Mehdi Barghi.

Znanih je še nekaj dvobojev. Gaj Muršec se bo udaril z Lukom Ceranjo, Dino Suljkanović z Akosom Denesom, Rok Krušić z Lucasom Alfaio, Tadej Dajčman pa z Jeremyjem Kimballom.

