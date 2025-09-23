Nedoh dobil nasprotnika, boril se bo z izkušenim Argentincem

Jakob Nedoh se v kletko vrača po aprilu, ko je v Stožicah debitiral pod okriljem organizacije FNC na 22. oštevilčenem dogodku. Takrat mu je nasproti stal izjemni Tom Breese, ki mu je zadal četrti poraz v profesionalni karieri. Po bolečem porazu se je 28-letni Slovenec hitro pobral, zdaj pa bo nastopil na dogodku FNC Knockout 2, ki se bo odvil v mariborski Dvorani Tabor.

Nedoh je zelo dolgo čakal na svojega nasprotnika, po odpovedih več borcev pa je zdaj jasno, kdo bo drugi protagonist glavne borbe večera. Borbo je sprejel 39-letni Argentinec Lucas Alsina, ki ima na kontu 13 zmag in šest porazov. Nazadnje se je boril junija, ko je pod okriljem priznane češke organizacije Oktagon vknjižil poraz.