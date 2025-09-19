Svetli način
Borilni športi

Nedoh: En trenutek v kletki ti lahko poboljša življenje ali zagreni

Ljubljana, 19. 09. 2025 15.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Tadej Vidrih
V novem POPkastu smo gostili Jakoba Nedoha, slovenskega borca, ki je z zmago na evropskem turnirju PFL spisal zgodovino mešanih borilnih veščin pri nas. Spregovoril je tudi o težkih trenutkih, ki jih je prestajal po tretjem zaporednem porazu, negativni niz pa je odločen prekiniti na dogodku FNC Knockout, ki si ga boste lahko 4. oktobra ogledali na VOYO.

Ne glede na negativen niz v zadnjem obdobju, Jakob Nedoh še naprej velja za enega najboljših borcev pri nas. Evropski prvak PFL v poltežki kategoriji je pred časom podpisal pogodbo za štiri borbe z regijskim velikanom FNC, za katerega je sicer debitiral že na aprilskem dogodku v Stožicah. Takrat ga je sicer premagal Tom Breese

"Bilo je res težko. Izklopil sem telefon, sporočila, obvestila. Težko je zato, ker si razočaral sebe, vse, ki so te prišli gledat, trenerje, sponzorje. V bistvu prvih par dni sploh nisem želel stopiti iz hiše," dneve po porazu opiše 28-letni Koprčan, ki pa že z optimizmom zre v prihodnost: "Od zmeraj je moja mentaliteta, da če ne odnehaš, ne moreš zgubit in dokler ne bom odnehal, zame nisem poražen."

Sedaj, ko je polnopravni' član organizacije, Nedoh stremi k največjim borbam. Njegov končni cilj pa je, pričakovano, šampionski pas. "Cilj mi je, da po tej borbi naslednje leto opraviti še tri borbe. Da sem res čim bolj aktiven in ena izmed teh treh bi lahko bila že za šampionski. Cilj mi je seveda, priti na sam vrh kategorije, vem, da sem tega sposoben," pravi. 

Šampionski pas v poltežki je trenutno v lasti Mateja Batinića, ki je na zadnjem dogodku FNC v Zagrebu premagal Andresa Ramos, Nedoh pa ne izključuje, da bi se preselil tudi v težko kategorijo, kjer po zmagi nad Darkom Stošićem, še naprej vlada Ivan Vitasović.

Nedoh je sicer v POPkastu spregovoril tudi o tem, kako se mora borec psihično pripraviti za dvoboj v kletki: "Ves ta vložen trud, napor, kri, solze, znoj, preneseš potem v tisti trenutek. In potem ti lahko tisti trenutek poboljša življenje, ali pa ti ga malo zagreni."

S Tadejem Vidrihom sta sicer govorila tudi o novostih v njegovih pripravah pred naslednjo borbo, ostalih borbah na dogodku FNC Knockout in kako pomemba je podpora družine ter prijateljev v karieri borca. Vabljeni k ogledu.

