Nedoh: En trenutek v kletki ti lahko poboljša življenje ali zagreni

Ne glede na negativen niz v zadnjem obdobju, Jakob Nedoh še naprej velja za enega najboljših borcev pri nas. Evropski prvak PFL v poltežki kategoriji je pred časom podpisal pogodbo za štiri borbe z regijskim velikanom FNC, za katerega je sicer debitiral že na aprilskem dogodku v Stožicah. Takrat ga je sicer premagal Tom Breese.

"Bilo je res težko. Izklopil sem telefon, sporočila, obvestila. Težko je zato, ker si razočaral sebe, vse, ki so te prišli gledat, trenerje, sponzorje. V bistvu prvih par dni sploh nisem želel stopiti iz hiše," dneve po porazu opiše 28-letni Koprčan, ki pa že z optimizmom zre v prihodnost: "Od zmeraj je moja mentaliteta, da če ne odnehaš, ne moreš zgubit in dokler ne bom odnehal, zame nisem poražen."

Sedaj, ko je polnopravni' član organizacije, Nedoh stremi k največjim borbam. Njegov končni cilj pa je, pričakovano, šampionski pas. "Cilj mi je, da po tej borbi naslednje leto opraviti še tri borbe. Da sem res čim bolj aktiven in ena izmed teh treh bi lahko bila že za šampionski. Cilj mi je seveda, priti na sam vrh kategorije, vem, da sem tega sposoben," pravi.