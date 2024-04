Nedoh lov na PFL-naslov prvaka začenja proti nevarnemu Turkmenistancu

OGLAS

PFL je druga najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin, ki je zaslovela po posebnem sistemu tekmovanja, saj za razliko od ostalih organizacij prireja sezonske turnirje, v katerih se borci posameznih kategorij merijo za končno zmago in bogato nagrado milijon dolarjev oziroma približno 934 tisoč evrov.

V letošnji sezoni imamo tudi Slovenci svojega predstavnika, saj se bo drugo leto zapored pod okriljem ameriške organizacije meril Jakob Nedoh, ki je lani postal premierni prvak PFL premiernega evropskega turnirja v poltežki kategoriji. S tem je mladi Koprčan poskrbel za največji uspeh v zgodovini slovenskih mešanih borilnih veščin in hkrati opozoril nase tudi v svetovnem merilu. Za uspeh, ki mu je prinesel šampionski pas in nagrado sto tisoč dolarjev (približno 93 tisoč evrov), je moral 27-letnik premagati tri borce: Riccarda Nosiglio, Anthonyja Salamoneja in Simeona Powella. Vsi trije so padli pod udarci visokoraslega borca ljubljanskega TNT Gyma, le Anglež je uspel priti do druge runde.

Jakob Nedoh in ekipa ob osvojitvi PFL evropskega turnirja

PFL je 27-letnemu Slovencu zato ponudil, da se predstavi še širši množici in pomeri s še boljšimi borci. Prva ovira na poti do laskavega naslova bo za Nedoha Turkmenistanec Dovledžan Jagšimuradov, ki bo debitiral pod okriljem PFL. 34-letni borec se je zadnje tri leta meril pod okriljem organizacije Bellator, ki jo je lani kupila prav organizacija PFL, zato so borci obeh organizacij po novem pod isto streho. Jagšimuradov je v Bellatorju zabeležil dva poraza in tri zaporedne zmage, zato se tako kot Nedoh v borbo podaja v dobrem nizu. Na Jagšimuradovi strani so zagotovo izkušnje, saj se bo Turkmenistanec v kletko podal že 30,, medtem ko bo za slovenskega borca to jubilejni 10. nastop v mešanih borilnih veščinah.

Dovledžan Jagšimuradov

Kako poteka PFL-turnir? Redni del sezone PFL je sestavljen iz šestih dogodkov, na katerih borci nabirajo točke za čim višjo uvrstitev na lestvici. Vsak borec se v borbi, ki traja tri runde, pomeri z dvema nasprotnikoma in poskuša zbrati čim več točk. V primeru poraza se točk ne dobi, zmaga po sodniški odločitvi prinaša tri točke, zaključek v tretji rundi jih prinese štiri, v drugi rundi pet, v prvi rundi pa šest točk. Štirje najboljši borci iz vsake kategorije po koncu rednega dela potujejo v končnico, ki se razplete na treh dogodkih. Na finalnem dogodku sezone se po dva borca iz vsake kategorije, ki jima uspe izločiti nasprotnika v polfinalu, pomerita v velikem finalu, ki prinaša zmagovalni pas in bogato denarno nagrado.

Lani je turnir v poltežki kategoriji osvojil ameriški borec Impa Kasanganay, ki se v turnirju meri tudi letos. 30-letnik iz Floride bo naslovil tokratni dogodek in se v zadnji borbi večera pomeril proti nekdanjemu Bellatorjevemu borcu Alexu Polizziju. Maščevanje za poraz v lanskem finalu bo iskal Josh Silvera, ki ga v prvem krogu čaka lanski finalist velterske kategorije Sadibou Sy. Na PFL-turnir se vračata tudi prvak iz leta 2021 Antonio Carlos Junior ter prvak iz leta 2022 Rob Wilkinson. Brazilec se bo v prvem krogu pomeril s Kameruncem Simonom Biyongom, Avstralec pa z borcem, ki je bogate izkušnje nabiral v UFC-ju in KSW-ju, Angležem Tomom Breesom. Slednji bi moral biti prvotno Nedohov nasprotnik, a so številne poškodbe in zamenjave borcev nekoliko premešale pare uvodnega kroga.

Impa Kasanganay in Jakob Nedoh

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Poltežka kategorija: Impa Kasanganay – Alex Polizzi Poltežka kategorija: Rob Wilkinson – Tom Breese Lahka kategorija: Clay Collard – Patricky Pitbull Lahka kategorija: Mads Burnell – Michael Dufort Poltežka kategorija: Sadibou Sy – Josh Silvera Poltežka kategorija: Antonio Carlos Junior – Simon Biyong Poltežka kategorija: Dovledžan Jagšimuradov – Jakob Nedoh