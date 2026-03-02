Naslovnica
Borilni športi

Nedoh na FNC 29 za šampionski pas: Spet bomo pisali zgodovino

Ljubljana, 02. 03. 2026 10.30 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar Tadej Vidrih
Jakob Nedoh

11. aprila se bo v ljubljanskih Stožicah odvil borilni spektakel FNC 29, kjer se bosta v glavni borbi večera za naslov prvaka poltežke kategorije udarila aktualni prvak Matej Batinić in slovenski izzivalec Jakob Nedoh. "Potreboval bom največjo podporo in glede na kvaliteto borb bi rad, da se Stožice napolnijo," pravi Slovenec.

Kljub temu da na spisku borb sobotnega borilnega dogodka najmočnejše regijske organizacije za mešane borilne veščine ni bilo nobenega slovenskega predstavnika, je v Slavonski Brod pripotoval Jakob Nedoh. Pred glavno borbo večera se je v kletki soočil s hrvaškim borcem Matejem Batinićem, s katerim se bo aprila v Ljubljani pomeril za šampionski pas. "Zdaj sva se tudi uradno spoznala. Zdelo se mi je, kot da na drugi strani gledam sebe, ampak ko bo prišel dan, se ne bova pozdravljala, ampak si bova v ringu potrgala glavi," je prvo uradno srečanje z aktualnim prvakom poltežke kategorije organizacije FNC opisal 29-letni Slovenec.

Predsednik organizacije FNC Dražen Forgač v družbi Mateja Batinića in Jakoba Nedoha.
Predsednik organizacije FNC Dražen Forgač v družbi Mateja Batinića in Jakoba Nedoha.
FOTO: FNC

Ta se zaveda, da je pred njim najtežja borba bogate kariere, v kateri je enkrat šampionski pas že osvojil. Pred dobrima dvema letoma je postal zmagovalec evropskega PFL turnirja. "Iz sebe bom moral iztisniti to, česar še nikoli nisem. Delam takšne priprave, kot jih še nikoli nisem, in počutim se tako, kot se še nikoli nisem," je dejal Nedoh, ki bo imel priložnost, da postane prvak pred domačim občinstvom: "Mislim, da bomo 11. aprila spet pisali zgodovino. Potreboval bom največjo podporo s tribun in glede na kvaliteto borb bi rad, da se Stožice napolnijo. Morda bi za to potrebovali še Mirana Fabjana, mogoče pa je čas, da kvaliteta borcev prevaga proti 'trash-talku'."

Jakob Nedoh se je nazadnje boril oktobra, ko je v Mariboru premagal Lucasa Alsino.
Jakob Nedoh se je nazadnje boril oktobra, ko je v Mariboru premagal Lucasa Alsino.
FOTO: Damjan Žibert

In kakšnega Nedoha lahko pričakujemo v Stožicah? "Ostrega, pametnega in pripravljenega, kot še nikoli. Izbiral bo situacije, to bo šahovski obračun. Poleg PFL pasu sem že naredil prostor, ki ga bo potrebno zapolniti," je zaključil Nedoh, ki še zdaleč ne bo edini slovenski predstavnik na dogodku FNC 29. Po nekaj manj kot enem letu se bo v kletko vrnil Bojan Kosednar – Želva, po fantastičnem letu 2025 pa bo želel zmagovalno serijo nadaljevati Rok Krušič. Ljubljenec slovenskega občinstva Alexandr Drabinca bo v prestolnici vsekakor ponovno pripravil šov, v kletko pa bo stopil tudi Andres Ramos, proti kateremu je Batinić nazadnje branil pas poltežke kategorije.

mma fnc jakob nedoh matej batinić šampionski pas naslov prvaka

