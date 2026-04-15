Nedoh nekaj dni po borbi ni mogel hoditi, a šampionski pas poplača vse

Spektakel FNC 29 v Stožicah Aljoša Kravanja

Jakob Nedoh je v soboto v Stožicah spisal slovensko borilno zgodovino. Kot prvi Slovenec je v največji regijski borilni organizaciji FNC prišel do šampionskega pasu. V borbi večera je po deljeni sodniški odločitvi prišel do zmage nad Matejom Batinićem. Hrvat Primorcu ni zadal večjih udarcev, najbolj je trpela Nedohova noga, ki je bila tarča številnih močnih brc s strani 34-letnika. Primorec je posledice čutil še nekaj dni po tekmi: "Stanje je iz dneva v dan boljše. Takoj po borbi nisem mogel normalno hoditi in obtežiti noge. Zdaj je situacija veliko boljša, veliko jo hladim in držim v visokem položaju. Vse to je majhna cena za borbo, ki sem jo dal čez."

Nedoh je prvič v karieri do zmage prišel po sodniški odločitvi. Na velikem spektaklu je pokazal veliko mero inteligence, ki ga je pripeljala do končnega zmagoslavja. Nekajkrat je imel priložnost, da tvegano išče predčasni zaključek dvoboja, a je pametno borbo pripeljal do konca: "To kaže na mojo rast kot borec. V preteklosti bi morda iskal predčasni zaključek. Tokrat nisem pretiraval in forsiral, temveč počasi dobival runde in na koncu prišel do zmage."

Adrenalin, bolečina, pričakovanja, vse to v najbolj intenzivni obliki. Tako se je počutil Nedoh ob končni razglasitvi rezultatov v kletki. Primorski borec je sicer trepetal, a globoko v sebi vedel, da je naredil dovolj, da bo šampionski pas romal v Slovenijo. "V trenutku, ko je borbe konec, se mi je odvalil velik kamen od srca, res mi je odleglo. Ves trud, ki sem ga vložil v času priprav, se je izplačal. Po koncu pa se je začela druga borba. Ko ti pade adrenalin in občutiš učinek, ki ga je dvoboj pustil na tvojem telesu. Predvsem problematična je bila noga, ostati pokončen ob izjavah po borbi je bil zares velik izziv," je novi poltežki šampion v organizaciji FNC opisal občutke, ki so ga preplavili po koncu velikega spektakla.

Slavje Nedoha je ublažilo bolečino, ki jo je pretežno neuspešen borilni večer pustil na ostalih naših borcih. Edini Slovenec, ki je poleg Primorca prišel do pozitivnega izida, je bil Alexandr Drabinca, medtem ko so vsi ostali predstavniki dežele na sončni strani Alp bridko končali svoje nastope. Za Nedoha je bil predvsem boleč poraz moštvenega kolega Roka Krušiča, ki je po tehničnem nokavtu v tretji rundi klonil proti Bartoszu Wojcikiewiczu. "Z vsemi Slovenci sem se slišal, že v garderobi. Žal mi je vseh, ki so izgubili, še posebej Krušiča, s katerim skupaj trenirava. Poraz pa jih ne sme preveč potreti, saj velikokrat pripelje do rasti in končne zmage. Tako je bilo tudi v mojem primeru."