Nedoh o borbi na FNC 22: ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo

"Ne bi rekel, da sem imel smolo, rekel bi, da sem dobil izkušnjo, ker te vsaka izkušnja nekaj nauči, če se znaš po njej pobrati. Tako da, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo in tako se je zame odprl FNC in ta borba, ki se je res veselim, sploh, ker bo pred domačo publiko," nam je o lanskem turnirju in priložnosti, ki se mu je ponudila pri FNC-ju povedal 191 centimetrov visoki slovenski borec.

Dolgo časa se je ugibalo, kdo bo zapolnil zadnje mesto na spisku borb borilnega spektakla FNC 22, natanko mesec dni pred dogodkom pa je odjeknila novica, da bo to nihče druge kot najboljši slovenski MMA borec Jakob Nedoh . Koprčan je pred dobrim letom dni poskrbel za največji uspeh v zgodovini slovenskega MMA-ja, ko je osvojil premierni PFL-ov evropski turnir v poltežki kategoriji, lani pa se je nato meril v glavnem turnirju, kjer je v prvem krogu zgubil prti kasnejšemu zmagovalcu Dovledžanu Jagšimuradovu , v drugem pa proti takrat aktualnemu prvaku in finalistu lanske sezone Impi Kasanganayu .

Nedoh se bo v Stožicah boril proti borcu s katerim bi se morala boriti že lani pod okriljem PFL-a, 33-letnemu Angležu Tomu Breesu, ki je tako kot Nedoh dve borbi oddelal v PFL-u, pred tem pa kar osem v UFC-ju. A Nedoh se izziva ni ustrašil, 28-letnega Koprčana pa ob tem veseli predvsem dejstvo, da se bo 12. aprila prvič po dobrih dveh letih meril na domačih tleh in bo imel zato tudi številčno podporo: "Čaka me težek tekmec, ampak sem tudi jaz v zelo dobri formi in imel bom res glasno podporo s tribun, kajti moja publika že nestrpno čaka borbo na domačem teritoriju in evo, sedaj so jo dobili, tako da bodo imeli priložnost priti v čim večjem številu. Po mojem bo par avtobusov prišlo iz Kopra, potem pa še cela Ljubljana, tako da jaz mislim, da bo to noro!"