Nedoh o podpisu za PFL: To je priložnosti, ki je nisem mogel izpustiti

Če je bila nekoč Meka za borce mešanih borilnih veščin ameriška organizacija UFC, temu ni več povsem tako. Znano je, da so pri svetovno gledano največji organizaciji pogostokrat neizprosni do borcev, ki ne prihajajo iz Amerike, plače pa na začetnem nivoju glede na konkurenco relativno slabe. Mlade borce zato vse bolj privlačijo ostale močne organizacije, ena izmed najhitreje rastočih pa je ameriška organizacija PFL (Professional Fighters League), ki je zaslovela po sezonskem načinu tekmovanja, v katerem se borci in borke merijo za visoke denarne nagrade. Pri PFL-ju so se v letu 2023 poleg glavnega odločili organizirati še evropske turnirje v štirih kategorijah, med drugim v moški poltežki, v kateri bomo imeli tudi Slovenci svojega predstavnika.

To bo 26-letni Jakob Nedoh , poznan tudi pod vzdevkom The Gorilla, ki že nekaj časa velja za enega najbolj obetavnih borcev v Sloveniji. Primorec je nase prvič opozoril z zmago na domačem dogodku WFC 24 / Brave CF 34, na mednarodno sceno pa je stopil z odmevno zmago na Brave CF 56, kjer je že v prvi rundi nokavtiral izkušenejšega nasprotnika. Nedoh se je z zmago na Valhalla Fight Night 5. decembra lani vrnil na domača tla in čeprav so ga mnogi pričakovali tudi na dogodku, ki ga bo aprila gostila Hala Tivoli, je imelo življenje zanj drugačne načrte.

Po podpisu pogodbe s PFL so Nedoh in njegova ekipa organizirali druženje z mediji, kjer so nam pojasnili podrobnosti stika z ameriško organizacijo in razkrili načrte za prihodnost. Za začetek so nam pojasnili, kaj je na koncu pretehtalo, da so se odločili za PFL: "V bistvu je Contender Series aktualen v Ameriki, ki je za nas nepoznano področje. Ne poznamo ljudi, zato smo se odločili, da ostanemo v Evropi. PFL smo si že nekaj časa želeli. Že v bistvu dve leti nazaj smo mislili, da je to najboljša opcija za nas, tako da smo v bistvu zato izbrali na koncu to," je pojasnil Nedoh, eden izmed njegovih trenerjev Toni Šude pa je dodal: "Kot prvo bom rekel, da nam je všeč, da PFL izvaja doping kontrolo, da so borci čisti. To je bila nekako prva zadeva, druga zadeva je, da so vsi borci nekako v vzponu, da so vsi borci nekje na istem nivoju. Mogoče če bi šel v Contender Series, bi že pred njegovim vrhuncem prišel v UFC, ne bi bil še tja v sovjem maksimumu, tako da smo si rekli, da bi najraje šli v PFL. Medtem smo se borili tudi drugje in sedaj se je vse izšlo, ponudba je prišla in pogodba je podpisana. Čez približno mesec dni je borba, tako da gremo po borbo, pa da vidimo, kako bo."

Jakob se je decembra 2021 proslavil z odmevno zmago v bahrajnski organizaciji Brave CF. To je po besedah Nedoha neposredno vplivalo na podpis pogodbe s PFL: "Ko sem se boril decembra predlani na Bravu, sem spoznal 'matchmakerja' (tisti, ki določa, kdo se bori s kom op. a.) za Brave. Z njim sva ostala v dobrih odnosih in čeprav sem bil že zmenjen, da se bom boril na WFC, mi je gospod Firmino pisal in povedal, da ne dela več za Brave, mi je pa povedal, da je bil na kosilu z 'matchmakerjem' organizacije PFL, ki je nabiral borce za prvi evropski turnir. Spomnil se je name, rekel je, da še sam ne ve kako, verjetno sem mu ostal v dobri luči, ker sem nasprotnika nokavtiral v minuti."

Glede na kaliber udeležencev turnirja bo zmaga velik izziv. Vendar ima Jakob neverjetne sposobnosti in je predan treningu, ker želi izkoristiti to priložnost, tako da ima dobre možnosti za zmago na turnirju. Trenutno smo osredotočeni na njegovo debitantsko borbo 25. marca proti izkušenemu nasprotniku iz Norveške. Posledično je vsa naša pozornost osredotočena na to, da mu zagotovimo uspešen debi v ligi PFL.

Ko je PFL začel iskati borce za nastop na evropskem turnirju, mi je Jakob takoj prišel na misel. Stopil sem v stik z njim in vzpostavila sva dober odnos. Hvaležen sem, da mi je zaupal in prepričan sem, da mu bo z njegovim prizadevanjem uspelo. Sodelovati z Jakobom in njegovo ekipo mi je v veselje in navdušen sem, da sem del te poti.

Tekmeca so v Nedohovemu taboru že preučili, a kot poudarja Šude, se bolj kot na nasprotnika osredotočajo na Jakoba: "Za analizo več ali manj skrbi brat Tomi, on pripravlja načrt za borbe. Jaz se mogoče to borbo ne bi toliko osredotočil na nasprotnika, kakor bi se na samega Jakoba, za katerega smo videli v zadnjih par borbah, da še obstajajo neke malenkosti, ki jih mora popraviti in jaz mislim, če bo to popravil, tudi Kenneth Berg zanj ne bo tako velik zalogaj kot se mogoče zdi na papirju."

Kako velik izziv pa je za trenerje sestaviti načrt in Jakoba dobro pripraviti za prvo borbo? "Z bratom sva v tem športu že kar nekaj časa, tako da veva, kje so luknje, na čem je treba delati in tako, kot sem rekel: Bolj se bomo osredotočili na Jakoba kot na samega nasprotnika, seveda pride na vrsto tudi analiza nasprotnika, da ne bo kdo tega narobe razumel, ampak ja, najprej hočemo imeti Jakoba na 100 odstotkih, potem pa pride na vrsto taktika in vse ostalo."

Berg je sedem let starejši od Nedoha, a ima pod pasom le tri profesionalne borbe več od Slovenca. Tako kot Nedoh je vse zmage dosegel s predčasnim zaključkom, šest od tega s podreditvami. V ljubljanskem T'n'T, kjer Jakob trenira, so zato k sodelovanju povabili mojstra brazilskega jiu jitsuja Elia Artića . "Jaz mislim, da je Elio eden močnejših in boljših borcev v brazilskem jiu jitsuju v našem prostoru. Ima tudi približno 100 kilogramov, tako da lahko zelo dobro simulira nasprotnike in mislim, da bo Jakobu zelo pomagal. Pripeljali smo ga že zaradi tega, ker nam je všeč cela njegova filozofija in je samo plus naši ekipi," je potezo komentiral Šude. "Pri Eliu sta mi všeč mentaliteta in njegov sistematičen pristop k treningu. Rad ima zavzetost, res je na nivoju. Dobro je fizično pripravljen, tehnično gledano obvlada brazilski jiu jitsu, tako da sedaj dvakrat na teden skupaj trenirava in mislim, da je napredek že opazen," pa se strinja Nedoh, ki nam je priznal, da je Berg njegov najtežji tekmec doslej, a se izziva veseli. V Newcastlu bo Primorec nastopil pred dvorano, ki sprejme 3000 gledalcev, česar je že vajen, zato pretirane treme ne čuti.

In četudi Jakob borbo izgubi, to zanj ne pomeni konec poti, kajti v turnirju ostaja kot rezerva, če bi na primer prišlo do morebitne poškodbe nasprotnika, je razložil Nedoh: "PFL je dobro organiziran in nudi več možnosti. Če izpadeš, se lahko pripravljaš kot zamenjava in dobiš neko plačilo. Dostikrat se zgodi, da kdo zaradi poškodbe ali česar koli drugega odpove borbo in potem si ti lahko spet nazaj v turnirju, tako da se splača truditi do konca, ne glede na vse."

V primeru zmage pa je naslednja postaja polfinale, ki bo 30. septembra v Parizu in nato morebiti še veliki finale 8. decembra v Dublinu.

Jakob je pred kratkim treniral tudi v klubu American Top Team v Zagrebu, kjer je slačilnico delil tudi s Hrvatom Antejem Delijo, ki je osvojil PFL-jev glavni turnir in v žep pospravil milijon dolarjev (približno 944 tisoč evrov). Istočasno pa so bili na blazinah tudi Ivan Erslan, Aleksandar Rakić in ostali odlični borci iz širše regije. "Seveda sem odnesel veliko tehnike in taktike, poleg tega pa sem tudi videl, kako borci razmišljajo, kako se obnašajo. Videl sem, da med mano in njimi ni nekih večjih razlik, samo da sem jaz mlajši in da moram pridobiti še nekaj izkušenj. Po fizični pripravljenosti se mi zdi, da sploh nisem toliko za njimi, tako da če bom tako treniral in če bo zdravje na moji strani, mislim, da lahko dosežem veliko," je o svojevrstni izkušnji dejal Nedoh. Ko smo se pred VFN pogovarjali s Primorcem, nam je zaupal tudi, da ga je na treninge na Duna povabil sam UFC-jev borec Aleksandar Rakić. A do odhoda v Anglijo bo Nedoh treniral z domačo ekipo: "Sedaj je premalo časa. V bistvu sem najprej hotel na Dunaj, ampak sedaj je k nam prišel Elio, tako da čutim, da je tu še veliko znanja, ki ga lahko črpam in napredujem. Potem smo dobili še Dejana Zarića za kikboks, tako da se je sedaj vse nekako sestavilo v eno dobro ekipo, ki dobro funkcionira. Ampak ja, v prihodnosti bom zagotovo odšel tudi na Dunaj, saj mi tamkajšnji trener Roberto Pastuch veliko piše in me vabi gor."