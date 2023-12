Jakob Nedoh je prvak PFL-ovega premiernega evropskega turnirja v poltežki kategoriji. S tem je 27-letni Koprčan poskrbel za največji uspeh v zgodovini slovenskih mešanih borilnih veščin, ki so v vzponu. Z Jakobom in njegovimi trenerji smo se pogovarjali takoj po zmagi v Dublinu.

"Nisem ravno najbolj zadovoljen s predstavo, ampak šampionski pas je bil moj edini cilj, tako da to smo osvojili, gremo nazaj, popravimo, kar smo naredili narobe, vzamemo, kar smo naredili dobro, in gremo novim zmagam naproti," je takoj po zmagi dejal Jakob Nedoh, ki se je v velikem finalu pomeril z do tedaj neporaženima Angležem Simeonom Powellom. Prva runda je bila tesna, oba borca sta zadala in prejela nekaj močnih udarcev, a Nedoh ni izgubil osredotočenosti: "Bil sem v izmenjavi, ampak nikoli nisem zgubil zavesti, navajen sem tega, vedel sem, da se v teh izmenjavah dobro znajdem, imam trdo glavo." Po dobri minuti je slovenski borec z desnico zadel angleškega naravnost v brado in ga poslal na kanvas, kjer je nato z nekaj močnimi udarici dokončal delo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pri zaključnih udarcih pa jo je Nedoh tudi nekoliko skupil: "Verjetno sem se malo poškodoval, ampak to je moja napaka, v navalu adrenalina sem ga udaril pod napačnim kotom. Tekmec je bil trdoživ, seveda se vsak ne bi predal za takšno lovoriko in za takšno nagrado, tako da pričakoval sem vojno, dobil sem vojno, hvaležen sem in vem, da me bo to naredilo samo še boljšega borca."

icon-expand Jakob Nedoh in Simeon Powell FOTO: PFL

27-letni Koprčan, ki je letos postal prvi Slovenec, ki je podpisal za ameriško organizacijo PFL, je moral za zmago osvojitev turnirja premagati tri tekmece in z vsemi tremi je opravil s predčasnim zaključkom. "To je samo en dokaz za vsa ta leta trdega dela in dela moje trenerske ekipe, ki verjame vame in mi je pomagala že od prvega dne in hvala bogu, da se je trud poplačal, res sem vesel," je po osvojenem turnirju še povedal borec ljubljanskega TNT Gyma, ki si je kot prvi v zgodovini PFL nadel šampionski pas evropskega turnirja PFL: "Včeraj sem si rekel, da danes pas samo še poberem, naj mi ga samo shranijo in to sem tudi naredil."

icon-expand Impa Kasanganay in Jakob Nedoh FOTO: PFL

V 3Areni v Dublinu je Nedoha podprlo tudi okoli 50 slovenskih navijačev, ki so glasno podprli Slovenca in z navijanjem presenetili tudi večinoma irsko publiko, ki se je rade volje pridružila pri navijanju proti Angležu. "To so pa moji ljudje, naveza Obala in Ljubljana. Mislim, da je več nenormalnih kot pa normalnih ljudi, vsa čast vsakemu, ki si je vzel čas in priletel v Dublin in tudi vsem, ki so gledali od doma," je podporo komentiral Nedoh, ki so ga glasno podprli tudi številni prijatelji v domačem Kopru.

Veselje po zmagi je bilo v Jakobovem taboru nepopisno in bi se verjetno nadaljevalo dolgo v noč, če ne bi slovenski borec moral iti v bolnišnico na pregled poškodovane roke. "To je moja ekipa in vedno jim bom zvest. Ne glede na kakšni poti bomo, vedno bomo sodelovali. Neskončno jim bom hvaležen do konca, tako da hvala jim res," je še zaključil Nedoh.

icon-expand Jakob Nedoh z ekipo FOTO: PFL