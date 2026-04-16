Borilni športi

Nedoh pokazal, kako po zgodovinski zmagi izgleda njegova noga

Ljubljana, 16. 04. 2026 10.39 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
A.M.
Jakob Nedoh

Jakob Nedoh je minuli vikend na dogodku FNC 29 postal prvi Slovenec, ki je osvojil šampionski pas organizacije FNC. 29-letnik je večino borbe dominiral, kljub temu pa prejel veliko močnih udarcev v nogo, zaradi katerih nekaj dni ni mogel normalno hoditi. Zdaj je tudi pokazal, kako njegova noga izgleda.

Jakob Nedoh je v soboto zvečer v lepo napolnjenih ljubljanskih Stožicah prišel do najpomembnejše zmage v svoji karieri. Nekaj dni pred borbo je povedal, da je za šampionski pas pripravljen žrtvovati svoje zdravje. To je tudi storil. "On meni z izjemo udarcev v nogo ni naredil nič škode," je nekaj minut po slavju povedal Slovenec.

Preberi še Nedoh nekaj dni po borbi ni mogel hoditi, a šampionski pas poplača vse

Udarci, ki mu jih je zadal zdaj že nekdanji prvak poltežke kategorije Matej Batinić, so pustili precej posledic. "Stanje je iz dneva v dan boljše. Takoj po borbi nisem mogel normalno hoditi in obtežiti noge. Zdaj je situacija veliko boljša, veliko jo hladim in držim v visokem položaju," nam je v torek zaupal Nedoh, zdaj pa še pokazal, kako njegova noga pet dni po zgodovinskem dvoboju dejansko izgleda.

mma fnc 29 jakob nedoh

Nedoh nekaj dni po borbi ni mogel hoditi, a šampionski pas poplača vse

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BtpS
16. 04. 2026 12.00
To zame ni noben sport !
Odgovori
0 0
Plešemo
16. 04. 2026 11.52
Take nasilne športe bi blo treba prepovedati.. kakšen je to šport da moraš fizično napasti in poškodovati nasprotnika
Odgovori
+3
3 0
waga7
16. 04. 2026 11.47
za kaj?
Odgovori
-1
0 1
mojito88521
16. 04. 2026 11.47
Bedarija. Zakaj je potrebno to nasilje prikazovati na televiziji? Potem se pa nek Miloš iz Šiške, ki drugega v življenju kot električni skiro, nima, izživlja nad vsakim, ki ga gleda dlje kot 2 sekundi.
Odgovori
+3
4 1
3tmb
16. 04. 2026 11.46
Tanka je linija med junakom in bedakom...
Odgovori
+0
2 2
rogla
16. 04. 2026 11.27
Ali mu je to res potrebno? Ne sme stokati, ko bo starejši!
Odgovori
+0
3 3
lizing
16. 04. 2026 11.24
Mene res zanima kako bojo tile borci izgledali čez 20-30 let,ker toliko udarcev,ki jih prejme telo ne mora mimo nekaznovano za človeka.
Odgovori
+3
5 2
devlon
16. 04. 2026 11.23
ma lej..pomembno, da je užival
Odgovori
+0
3 3
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
Izjemno pomemben je za naše telo, a ga skoraj vsem primanjkuje
Izjemno pomemben je za naše telo, a ga skoraj vsem primanjkuje
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
cekin
Portal
S to napako lahko zmanjšate koristi vašega INR računa
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641