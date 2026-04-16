Nedoh pokazal, kako po zgodovinski zmagi izgleda njegova noga

Jakob Nedoh je v soboto zvečer v lepo napolnjenih ljubljanskih Stožicah prišel do najpomembnejše zmage v svoji karieri. Nekaj dni pred borbo je povedal, da je za šampionski pas pripravljen žrtvovati svoje zdravje. To je tudi storil. "On meni z izjemo udarcev v nogo ni naredil nič škode," je nekaj minut po slavju povedal Slovenec.

Udarci, ki mu jih je zadal zdaj že nekdanji prvak poltežke kategorije Matej Batinić, so pustili precej posledic. "Stanje je iz dneva v dan boljše. Takoj po borbi nisem mogel normalno hoditi in obtežiti noge. Zdaj je situacija veliko boljša, veliko jo hladim in držim v visokem položaju," nam je v torek zaupal Nedoh, zdaj pa še pokazal, kako njegova noga pet dni po zgodovinskem dvoboju dejansko izgleda.