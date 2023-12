Nedoh pred finalom PFL turnirja: Zame je to vstopnica za večje stvari

Vse bližje smo največji borbi v zgodovini slovenskih mešanih borilnih veščin. Najbolj vroči slovenski borec Jakob Nedoh se bo namreč po prepričljivih zmagah v četrtfinalu in polfinalu ta konec tedna na Irskem boril v velikem finalu evropskega turnirja ameriške organizacije PFL.

Če je bila nekoč Meka za borce mešanih borilnih veščin ameriška organizacija UFC, temu ni več povsem tako. Znano je, da so pri svetovno gledano največji organizaciji pogostokrat neizprosni do borcev, ki ne prihajajo iz Amerike, plače pa na začetnem nivoju glede na konkurenco relativno slabe. Mlade borce zato vse bolj privlačijo ostale močne organizacije, ena izmed najhitreje rastočih pa je ameriška organizacija PFL (Professional Fighters League), ki je zaslovela po sezonskem načinu tekmovanja, v katerem se borci in borke merijo za visoke denarne nagrade. Pri PFL-ju so se letos poleg glavnega odločili organizirati še evropske turnirje v štirih kategorijah, med drugim v moški poltežki, v kateri se meri trenutno tudi slovenski predstavnik Jakob Nedoh. Mladi slovenski borec je priložnost zagrabil z obema rokama in najprej marca v Newcastlu z Italijanom Riccardom Nosiglio opravil v le 48 sekundah, konec septembra pa se je podal še v Pariz, kjer se je v polfinalu pomeril z domačinom Anthonyjem Salamonejem. Tudi francoski borec Nedohu ni bil kos, saj je pod udarci Slovenca klonil že po dobri minuti in pol borbe.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"V bistvu sem bil v Parizu v res dobri formi in sem mislil, da boljše od tega ne gre. Zdaj pa sem uspel še nekaj dodati. Ohranil sem formo s prejšnje borbe in zdaj sem še boljši. Sem odlično kondicijsko pripravljen, v tem pogledu sem stroj, tako dobro pripravljen še nisem bil. Tudi zato, ker je ta borba predvidena za pet rund po pet minut. Tudi v glavi sem pripravljen na vojno, na vse mogoče najslabše situacije, ne glede na to, ali se bo borba odvijala stoje ali v parterju," nam je pred odhodom v Dublin povedal Nedoh in o svoji fizični pripravljenosti dodal še: "Imam malce več kilogramov kot ponavadi, pridobil sem več mišične mase, a mislim, da ne bo to predstavljalo težave pri zbijanju kilogramov. Je pa res, da se bom moral malo bolj potruditi. Zadnji dan bo naporno, a naporne so bile tudi priprave, napornih je bilo vseh pet tednov. Mislim, da se mi to lahko na predstavi pozna samo pozitivno."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Koprčana v velikem finalu, ki bo ta konec tedna potekal v Dublinu, čaka še neporažen Anglež Simeon Powell, ki velja za zelo tehničnega borca. "Nevaren je na razdalji, z direkti. Nevarne so tudi njegove brce v nogo, če mu jih dovoliš. Videli pa smo tudi, da če mu ni prijetno stoje, se odloči za rokoborbo grško-rimskega sloga. A naj to le poskusi z menoj, komaj čakam. Mislim, da podcenjuje mojo kondicijsko pripravljenost in igro na tleh. Vidijo me kot udarjača in to mi je všeč, naj le tako mislijo," je o nasprotniku povedal Nedoh.

icon-expand Jakob Nedoh in Simeon Powell FOTO: Jose Penuela

Finala turnirja si bo v 3Areni v Dublinu v živo ogledalo prek osem tisoč ljudi, tako kot na polfinalu v Parizu (ko je Jakobovo borbo med drugim iz prve vrste spremljal nogometni zvezdnik Kylian Mbappe) je med občinstvom pričakovati kar nekaj zvezdnikov, a Nedoh se s tem ne obremenjuje: "Sploh še ne čutim ničesar. Ko se zamislim, je pozitivna trema, pritiska ni. Moja glava je zdaj usmerjena v hujšanje in ostale stvari, ki jih je treba opraviti pred borbo. Vem, da sem pripravljen. Ni podcenjevanja. Veselim se, da vidim, česa vse sem sposoben. Rad bi videl, kaj lahko vse naredim v borbi."

icon-expand Veselje Jakoba Nedoha po zmagi v polfinalu FOTO: Jose Penuela

Poleg zmage na turnirju, ki bi mu prinesla velik zagon v mladi karieri, se bo Koprčan boril tudi za denarno nagrado sto tisoč ameriških dolarjev (približno 93 tisoč evrov). "Iskreno sploh ne razmišljam o denarju, s tem se ne obremenjujem. Cilj mi je samo borba. Mislil sem, da bo to pritisk, ampak ni. Le firbci me občasno sprašujejo glede denarja. Na koncu je denar samo bonus, ki pride za vsa leta truda in odrekanja. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo to zgodilo. Jaz te borbe ne gledam skozi prizmo denarja, zame je to vstopnica za večje stvari. Moj cilj je Powell, že od marca, ko je bilo jasno, kdo vse bo nastopil na turnirju, sem ga gledal. Prav želel sem si finala proti njemu. Bolj kot smo ga analizirali, še pred Parizom, smo videli, da ni nekdo, ki bi se ga morali bati. Moj cilj je bolj, da premagam Powella, kot pa da osvojim sto tisoč dolarjev. Všeč mi je ta osredotočenost na borbo, če si osredotočen na denar, se lahko zalomi, jaz pa sem samo osredotočen, da ga premagam. Vseeno, v kateri rundi. Ne bom hitel, časa imam dovolj," je pred borbo kariere prepričan Nedoh. Za 27-letnega borca bo v Dublinu navijalo tudi kar nekaj slovenskih navijačev, tisti, ki na Irsko ne bodo odpotovali, pa si bodo borbo ogledali tudi v Nedohovem domačem Kopru, kjer bo organiziran skupni ogled borilnega spektakla: "Podporo čutim s strani prijateljev z različnih koncev: s faksa, iz Kopra, prijateljev iz Ljubljane. Iz Kopra gre v Dublin veliko starih prijateljev. Veliko bo slovenskih zastav, veliko bo podpore. Kapo dol vsem, ki bodo prišli, tudi kapo dol vsem, ki bodo spremljali prenos."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Finala evropskega turnirja PFL - Poltežka kategorija: Simeon Powell – Jakob Nedoh - Ženska mušja kategorija: Dakota Ditcheva – Valentina Scatizzi - Lahka kategorija: John Mitchell – Jakub Kaszuba - Bantamska kategorija: Frans Mlambo – Khurshed Kakhorov