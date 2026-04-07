Nedoh pred FNC 29: Za pas sem pripravljen umreti

Na borilnem spektaklu FNC 29 bomo pospremili 11 dvobojev, na katerih se bo borilo kar sedem slovenskih predstavnikov. Zadnji dve borbi bosta za naslov prvaka, v glavni se bosta za šampionski pas poltežke kategorije udarila aktualni prvak Matej Batinić in slovenski borec Jakob Nedoh. "Odštevam dneve do konca teh napornih priprav. Pripravljen sem bolj kot ponavadi, on pa tudi. Komaj čakam borbo," pravi 29-letnik.
Z borbami za naslov prvaka ima Nedoh že nekaj izkušenj. Ob koncu leta 2023 je nastopil v finalu evropskega turnirja PFL v Dublinu in z zmago spisal zgodovino slovenskega MMA. "V mojih očeh je ta definitivno bolj cenjena in pomenila mi bo še več. Psihično in fizično bom moral najgloblje doslej seči vase. Pripravljen sem žrtvovati zdravje in za ta pas umreti," je še dodal Slovenec, ki ima v svoji karieri devet zmag in štiri poraze.
Tekom priprav mu je pomagala in ob strani stala tudi partnerka Živa. "Včasih to premalo cenim. Res skrbi zame glede prehrane in podpore. Veliko se prilagaja, zdaj sem jaz v ospredju, ko se borba zaključi, pa bo spet ona. Podpora nje, trenerjev in sparing partnerjev mi pomeni res veliko," je pogovor zaključil Nedoh.
Dejstvo pa je, da je pred njim najtežja ovira v karieri. Nasproti mu bo stal izkušeni Hrvat, ki ima v karieri ob petih porazih že 21 zmag, naslov prvaka poltežke kategorije organizacije FNC pa je enkrat že ubranil. Takrat mu je nasproti stal slovensko-kubanski borec Andres Ramos, katerega je ugasnil že po dobri minuti prve runde. Ga lahko Nedoh v Stožicah preseneti in postane prvi slovenski prvak v zgodovini FNC-ja?
FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:
Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)
Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)
Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković
Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić
Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski
Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz
Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec
Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi
Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz
Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)
Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc
