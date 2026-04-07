Borilni športi

Nedoh pred FNC 29: Za pas sem pripravljen umreti

Ljubljana, 07. 04. 2026 16.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih Anže Mlakar
Jakob Nedoh

Leto 2026 bo za Jakoba Nedoha prelomno. Dopolnil bo 30 let in magistriral, avgusta pa postal oče. A pred tem je na vrsti še en mejnik. V soboto se bo v ljubljanskih Stožicah v glavnem dvoboju večera boril proti Mateju Batiniću in skušal postati prvi Slovenec, ki bo osvojil šampionski pas organizacije FNC. Dogodek si boste lahko v živo ogledali na VOYO, začnemo ob 19. uri.

Na borilnem spektaklu FNC 29 bomo pospremili 11 dvobojev, na katerih se bo borilo kar sedem slovenskih predstavnikov. Zadnji dve borbi bosta za naslov prvaka, v glavni se bosta za šampionski pas poltežke kategorije udarila aktualni prvak Matej Batinić in slovenski borec Jakob Nedoh. "Odštevam dneve do konca teh napornih priprav. Pripravljen sem bolj kot ponavadi, on pa tudi. Komaj čakam borbo," pravi 29-letnik.

Z borbami za naslov prvaka ima Nedoh že nekaj izkušenj. Ob koncu leta 2023 je nastopil v finalu evropskega turnirja PFL v Dublinu in z zmago spisal zgodovino slovenskega MMA. "V mojih očeh je ta definitivno bolj cenjena in pomenila mi bo še več. Psihično in fizično bom moral najgloblje doslej seči vase. Pripravljen sem žrtvovati zdravje in za ta pas umreti," je še dodal Slovenec, ki ima v svoji karieri devet zmag in štiri poraze.

Tekom priprav mu je pomagala in ob strani stala tudi partnerka Živa. "Včasih to premalo cenim. Res skrbi zame glede prehrane in podpore. Veliko se prilagaja, zdaj sem jaz v ospredju, ko se borba zaključi, pa bo spet ona. Podpora nje, trenerjev in sparing partnerjev mi pomeni res veliko," je pogovor zaključil Nedoh.

Dejstvo pa je, da je pred njim najtežja ovira v karieri. Nasproti mu bo stal izkušeni Hrvat, ki ima v karieri ob petih porazih že 21 zmag, naslov prvaka poltežke kategorije organizacije FNC pa je enkrat že ubranil. Takrat mu je nasproti stal slovensko-kubanski borec Andres Ramos, katerega je ugasnil že po dobri minuti prve runde. Ga lahko Nedoh v Stožicah preseneti in postane prvi slovenski prvak v zgodovini FNC-ja?

FNC 29 na VOYO
FOTO: 24ur.com

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

