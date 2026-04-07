Nedoh pred FNC 29: Za pas sem pripravljen umreti

Na borilnem spektaklu FNC 29 bomo pospremili 11 dvobojev, na katerih se bo borilo kar sedem slovenskih predstavnikov. Zadnji dve borbi bosta za naslov prvaka, v glavni se bosta za šampionski pas poltežke kategorije udarila aktualni prvak Matej Batinić in slovenski borec Jakob Nedoh. "Odštevam dneve do konca teh napornih priprav. Pripravljen sem bolj kot ponavadi, on pa tudi. Komaj čakam borbo," pravi 29-letnik.

Z borbami za naslov prvaka ima Nedoh že nekaj izkušenj. Ob koncu leta 2023 je nastopil v finalu evropskega turnirja PFL v Dublinu in z zmago spisal zgodovino slovenskega MMA. "V mojih očeh je ta definitivno bolj cenjena in pomenila mi bo še več. Psihično in fizično bom moral najgloblje doslej seči vase. Pripravljen sem žrtvovati zdravje in za ta pas umreti," je še dodal Slovenec, ki ima v svoji karieri devet zmag in štiri poraze.