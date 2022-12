Nedoh: Pripravljen sem kot še nikoli

Eden najboljših slovenskih borcev v mešanih borilnih veščinah se bo po dolgem času znova boril pred domačo publiko. Jakob Nedoh bo namreč v soboto zvečer v Celju naslovil borilni spektakel Valhalla Fight Night 5, na katerem se bodo merili tako izkušeni kot tudi mladi slovenski borci. "Od borbe ne pričakujem ničesar, pričakovanja imam le od samega sebe," nam je zaupal visokorasli Primorec.

Valhalla se hitro približuje, kako se počutiš? Počutje je fenomenalno, mogoče sem malo bolj lačen, ker zaradi tehtanja manj jem, ampak je tako ali tako uradno tehtanje že v petek, tako da tisti trenutek, ko opravim "vago", začnem piti in jesti in bo zame samo še užitek, borba pa le še češnja na torti. Priprave na borbo so torej v zaključni fazi? Res je, prejšnji teden smo zaključili z glavnim delom priprav, kjer smo res imeli težke in močne treninge, ta teden je namenjen v bistvu samo še hujšanju oziroma zbijanju kilogramov, počitku in psihični pripravi na borbo.

Kako pa so potekale priprave, kje vse si treniral in kdo ti je pomagal pri pripravi na borbo? Za moč in kondicijsko pripravo sva trenirala skupaj z Matjažem Belšakom, s katerim sva naredila ogromen korak naprej. Že po izgledu se bo videla razlika, kaj šele po sami moči in eksplozivnosti in konec koncev tudi sami kondiciji, če bo treba. Trenirala sva seveda v njegovi telovadnici. Stand up oziroma borbo v stoje sem treniral z Dejanom Zarićem, odličnim kikboksarjem iz Mengša, s katerim sva trenirala v TNT-ju. Ostale treninge, se pravi boks, rokoborba in celoten MMA, pa sem naredil pod vodstvom Tomija Šudeta. Si se mogoče odpravil tudi na kakšen trening v tujino? Razmišljal sem, da bi mogoče skočil v Zagreb ali na Dunaj, kamor me je tudi vabil trener od Aleksandra Rakića. Ampak bi bilo preveč komplikacij glede hrane, namestitve in podobno, tukaj imam pa že vse urejeno, vsega sem navajen, tako da sem se odločil, da si bom raje k sebi pripeljal čim več sparing partnerjev iz Slovenije in delal s tem, kar imamo na voljo. In na koncu se je izkazalo, da imamo res dobro ekipo borcev poltežke in težke kategorije. Fantje so mi res ogromno pomagali. Od nekoliko lažjih borcev sem spariral z Markom Drmonjićem, Urošem Jurišićem, od težjih pa z Miho Frlicom, Luko Podkrajškom in Tadejem Dajčmanom, pa seveda tudi z Matjažem Belšakom, tako da ko smo trenirali skupaj, sem bil po dolgo časa najlažji na treningu. Res sem imel super ekipo, naredili smo več kot dovolj in mislim, da sem pripravljen ne na enega, ampak na tri borbe, verjetno pa bi se lahko pomeril tudi v kategoriji višje, tako da me sploh nič ne skrbi. Pripravljen sem kot še nikoli. Prvič v karieri imam pozitivno tremo in komaj čakam, da se borba odvije.

Kaj torej pričakuješ od borbe, zadnji dve si prepričljivo zmagal z nokavtom? Od borbe ne pričakujem ničesar, pričakovanja imam le od samega sebe. Pričakujem en resen, zrel vstop v borbo, brez podcenjevanja, da bom povsem fokusiran in mislim, da če bom s takim pristopom šel v borbo, se bo težko preselila v drugo rundo. Glede na nasprotnika, ki smo ga dobro analizirali, sem prepričan, da bom borbo uspel zaključiti že v prvi rundi. Če pa je ne bom, pa ni problema, grem v drugo rundo, pripravljen sem za pet rund, tako da to sploh ne igra nobene vloge. Imam pa seveda željo, da bi z atraktivnim zaključkom borbo končal v prvi rundi.

Si z ekipo pri analizi nasprotnika na njem opazil kaj posebnega? Niti ne, edino kar je novega zame je, da je nasprotnik levičar, ostalo pa vse po starem. Kdo bo v soboto v tvojem kotu? V kotu bosta Tomi in Toni Šude ter Dejan Zarić. Pomembno mi je, da je okoli mene ekipa ljudi, ki ji zaupam in mi daje dobro energijo in samozavest. Omenil si, da si želiš atraktiven zaključek, je to povezano tudi s tem, da si borec okoli katerega je bil dogodek organiziran? Absolutno. Pa tudi podpirala me bo velika baza prijateljev in znancev, ki me bodo prišli podpret in bi rad, da so res navdušeni nad borbo in, da ne ostanejo ravnodušni. Želim presenetiti tako sebe, kot tudi vse gledalce, ki si pridejo ogledat Valhallo, da bodo z veseljem prihajali tudi na naslednje evente, da bodo dvorane polne in bomo skupaj ustvarili eno dobro zgodbo.

icon-expand Jakob Nedoh FOTO: Osebni arhiv Jakoba Nedoha

Zaradi tega čutiš kaj pritiska, ali te to motivira? V preteklosti mi je to predstavljajo pritisk ja, zdej pa je to v bistvu ena taka odgovornost, počutim se odgovornega, da naredim eno dobro borbo, tako da mi to v bistvu daje samo še en dodaten zagon in komaj čakam, nimam pa neke negativne treme. Verjetno boš imel v dvorani Golovec največjo podporo, kaj pa bi sporočil vsem ljubiteljem MMA-ja, ki te še ne poznajo, oziroma te še niso videli boriti se v živo? Rad bi jim predvsem sporočil, da če imaš eno stvar rad in če delaš na tem, se odrekaš drugim stvarem, se da sčasoma vse doseči. Tudi, ko ne vidiš neke rešitve, ko ni veliko upanja, moraš vztrajati in uspelo ti bo. Tudi meni se je na primer med korono zgodilo, da sem imel majhno krizo, ker nisem vedel, kdaj se bo šport spet začel odvijati, ampak sem pridno treniral in evo, sedaj se mi odpirajo velike stvari.

Nam lahko zaupaš bolj natančno kakšne stvari? Po tej borbi planiram odhod v tujino in skok v malo bolj resne vode. Že ko sva se po majski Valhalli pogovarjala si omenil morebiten odhod v tujino, imaš sedaj načrte že bolj podrobno izrisane? Ja, z začetkom decembra, se odpre nova teovadnica za MMA na Dunaju, kjer bo treniral tudi Aleksandar Rakić in njegova ekipa. Ves čas sem v kontaktu z njegovim trenerjem, zato imam v planu se že decembra za teden ali dva odpraviti na Dunaj. Za januarja pa je že govora o tem, da bi lahko odpotoval v Ameriko, tako da se bom po borbi slišal z menedžerji in se pogovoril glede načrtov, vize, namestitve in tako naprej. Še vedno govoriva o Sanford MMA-ju (po novem Kill Cliff Fight Club), kot sva takrat maja? Ja, še vedno je v igri Sanford, pa tudi American Top Team, ne vem še točno, v glavnem pa je govora o klubu na Floridi.

Preden se torej podaš v tujino, se boš verjetno zadnjič (vsaj za lep čas) pomeril pred domačo publiko. Koliko ti to pomeni? To mi veliko pomeni ja in po mojem mnenju je to pomembno tudi za samo organizacijo. Če bom jaz, oziroma ko bom dosegel še večje rezultate v drugih organizacijah, bo to tudi dobra referenca in promocija za Valhallo, ki bo potem lažje privabila tudi druge, kvalitetnejše borce in jaz verjamem, da jih v prihodnost ne bo manjkalo, ker Nejc Preložnik in ekipa delajo res dobro delo, vzpostavili so dober nivo, tako da kapo dol.

icon-expand Valhalla Fight Night 5 FOTO: VFN

Kako pa bi na splošno pokomentiral Valhallo? Majski dogodek je bil zelo uspešen, tudi od tega si organizatorji obetajo veliko ... Kateri koli dogodek v mešanih borilnih veščinah se zgodi v Sloveniji, je to en velik korak za slovensko MMA sceno in sceno borilnih veščin, dogodki kot je Valhalla, pa so zelo pomembni za razvoj, ker se lahko vključijo tudi amaterji, oziroma borci, ki se do sedaj niso imeli priložnosti dokazati. Na ta način lahko najdemo nove talente, nove zvezde, ki trenirajo ta šport, ki ga lahko nato razvijamo in gradimo slovensko sceno še naprej. Omenil si še večje rezultate, kakšne pa imaš začrtane cilje za prihodnost? Moj naslednji cilj je priti v ekipo, kjer bi imel vsaj pet do deseti ljudi moje kategorije, ki so na isti misiji, kot jaz s katerimi bi lahko redno treniral, prišel izven cone udobja in da bi potem skupaj zrasli in dosegli cilje. To je glavni pogoj, da se bom lahko potem v večjih organizacijah dokazal in ne le pokazal. Imaš v mislih kakšno specifično organizacijo? Ne, opcije puščam odprte: UFC, PFL turnir, ONE Championship ... to so vse enakovredne opcije. Samo želim čim bolj napredovati, in se počutiti pripravljenega na karkoli se mi ponudi. Tako da, če se kmalu pojavi kakšna priložost na primer Dana White Contender Series, ne želim iti tja samo pogledat ampak grem naredit odmeven rezultat.

icon-expand Jakob Nedoh FOTO: Osebni arhiv Jakoba Nedoha

Večkrat si že omenil Matjaža Belšaka, s katerim si se pripravljal na VFN ... Res mi je všeč, kako je po operaciji kolka anredil prehod v MMA in je vse skupaj hitro eskaliralo do ideje, da bi se boril. Kako je do tega prišlo? Najprej sva začela trenirati enkrat na teden individualno, potem je hodil na skupinske treninge in bil res priden. Ves čas sva skupaj trenirala tudi za moč in kondicijo. Potem pa sva treniral vse bolj resno: k Eliu Artiču sva hodila v Rogaško Slatino na rokoborbo in brazilski jiu jitus, k Franciju Grajšu na tajski boks, trenirali smo skupaj z Luko Podkrajškom in tako naprej. Res mi je všeč, kako se je zadnje dva meseca trudil in res mu privoščim, da zmaga in, da sam sebi dokaže, da je možno, tudi če se ne kliče borec, dy se da z voljo in vloženim časom vse naredit. Na novinarski konferenci si omenil, da ga vidiš kot idola ... Res je ja, tudi če on ne bi dosegel vseh teh rezultatov kot jih je, je res velik človek z vrednotami na mestu in res redko dan danes najdeš tako dobre ljudi kot je on. To je tisto kar na koncu šteje, da imaš okoli sebe dobre ljudi. Super je, da se tudi on bori na Valhalli, ker sva v zadnjem obodbju skupaj res premikala meje, drug drugega gnala, kakor se po mojem ne bi, če se ne bi borila na istem dogodku.

Je pripravljen na debi v kletki? Ima vso potrebno znanje, da osvoji to zmago. Seveda se mu zaradi kratkega časa v športu pojavlja nek dvom v smislu, če je dovolj pripravljen. Ampak jaz mislim, da je on tako ali tako v življenju dal skozi veliko večja tekmovanja kot je to in, da je pripravljen. V sebi ima občutek za tekmovanja in mislim, da bo lahko to povezal, da bo zbral dovolj samozavesti in odločnosti, da se bora zaključila v njegovo korist. Boš ob njem v kotu, ali se boš že ogreval za svojo borbo? Jaz se bom že osredotočal na svojo borbo, bom pa seveda stiskal pesti zanj. Bodo pa v njegovem kotu Tomi Šude, Elio Artič in Luka Podkrajšek, s katerim sta razvila res dobro prijateljstvo in mislim, da jim bo skupaj uspelo.