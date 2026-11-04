Nedoh se vrača v kletko proti staremu znancu

Jakob Nedoh se torej vrača v kletko po veličastni zmagi v slovenski prestolnici, kjer je v glavni borbi večera na dogodku FNC 29 uprizoril nepozabno predstavo. Z deljeno sodniško odločitvijo je z vrha poltežke kategorije vodilne regionalne MMA organizacije spravil nekdanjega prvaka Mateja Batinića in si nadel šampionski pas.

Slovenski borec in nekdanji prvak evropskega turnirja PFL se je po omenjenem velikem uspehu za kratek čas umaknil od borb zaradi rojstva sina, zdaj pa se prav na Reki vrača v kletko, kjer ga bo na nasprotni strani pričakal stari znanec – Tom Breese.