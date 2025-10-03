Svetli način
Borilni športi

Nedoh: Sobotna zmaga bi bila najboljša popestritev praznovanja

Maribor, 03. 10. 2025 14.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
N.M. , T.V.
Komentarji
0

V soboto boste lahko ljubitelji mešanih borilnih veščin v Mariboru spremljali borilni dogodek FNC Knockout 2. Za tiste, ki si borb ne boste ogledali v živo, pa jih bomo prenašali tudi na VOYO. V glavno dejanje dogodka se vrača nekdanji evropski prvak PFL, Jakob Nedoh. V poltežki kategoriji se bo pomeril s Portugalcem Lucasom Alsino. Na dogodku se bodo borili še štirje slovenski borci.

Pred borilnim dogodkom FNC Knockout 2 so pred mikrofon stopili borci, ki bodo v Mariboru zastopali slovenske barve. Med njimi zagotovo izstopa Jakob Nedoh, ki se bo boril v glavni borbi večera.

"Iskreno, kot ponavadi, je bilo težko (o izgubi kilogramov, op. p.), ampak vedno se spomnim, da je vredno, ko prideš skozi. Najprej sem zelo vesel, da je nasprotnik sprejel borbo, še bolj pa, da je dejansko tu. Pričakujem težko borbo z resnim in izkušenim tekmecem, kar si tudi želim, saj mi to sedaj povsem ustreza. Zame pa zdaj ni najbolj pomembno, kdo stoji nasproti, fokus je na meni, in ravno s tem pristopom smo dosegli največ. Čutim pozitivno tremo, komaj čakam, da stopim v kletko, da se sprosti energija. Redko pridem na Štajersko, ampak vedno imam dober občutek. Nazadnje sem bil tu na poroki, zdaj pa me čaka rojstnodnevno darilo, to je zmaga v tej borbi," pove Nedoh pred borbo z Lucasom Alsino.

"Ja, rojstni dan sem imel v sredo, zato bi bila sobotna zmaga zares najboljša popestritev praznovanja. Naj bo to zabava ali pa samo miren večer, zame bo dovolj, da bodo roke dvignjene v znak zmage. To je moj načrt, vse ostalo se bo odvilo samo od sebe. Mislim, da bo vzdušje na dogodku brutalno – že manjši dogodki so bili močni, ta fight card pa je res eden najmočnejših v Sloveniji," navdušeno zaključi Primorec.

Pred domačim občinstvom se bo boril tudi Tadej Dajčman. Prvič je borbo izgubil, drugič pa se je nesrečno poškodoval že na ogrevanju. Do sedaj tako še ni okusil slasti zmage."Definitivno grem tokrat na zmago. V tretje gre rado, tako da, če dvakrat ni šlo po mojem planu, bo tokrat drugače. Zdaj pa ni več druge. Je bilo kar naporno vse skupaj, ker sem bil takrat res dobro pripravljen. Toda ni šlo po načrtih. Res me je vse skupaj kar potrlo. No, potem pa še to, pa prva operacija, druga operacija, tako da sem se sedaj končno spravil k sebi. Pa ta porast kilogramov ... Sedaj sem se zares vrnil nazaj in tudi tokrat lahko rečem, da sem dobro pripravljen. Po mojem mnenju mi je pavza še dodatno prijala in sem mogoče tako še nekoliko dvignil nivo," optimistično pove.

Kljub številnim težavam, s katerimi se je ukvarjal v zadnjem obdobju, je prepričan, da je sedaj samo še močnejši in da prihaja njegov čas."Ne morem odnehati, nisem razmišljal o tem, ker imam vseeno rad borilne športe, že od malega. In tudi to me je vedno gnalo, da se dokazujem sam sebi. Vse, kar sem že doživel – vzponi, padci, pavze – me je le še bolj okrepilo. Nastop v Mariboru je res nekaj posebnega, domača publika bo odlična podpora, in res se veselim borbe ter tega, da pokažem, kaj zmorem," še zaključi.

FNC Knockout 2 Maribor
FNC Knockout 2 Maribor FOTO: VOYO

Glavni program

Lucas Alsina (92,8 kg) proti Jakob Nedoh (93,5 kg) – Poltežka kategorija

Jeremy Kimball (111,4 kg) proti Tadej Dajčman (116,4 kg) – Težka kategorija

Ilia Qaruknishvili (67,9 kg) proti Daniel Bažant (67,9 kg) – Dogovorjena teža

Serhiy Adamchuk (67,8 kg) proti Andrej Kedveš (67,8 kg) – Dogovorjena teža

Lucas Alfaia (61,5 kg) proti Rok Krušič (61,5 kg) – Bantamska kategorija

Arkadiusz Palkowski (77,6 kg) proti Simeon Karslidis (77,5 kg) – Velterska kategorija

Mehdi Barghi (116,2 kg) proti Alexandr Drabinca (119,9 kg) – Težka kategorija

Predborbe

Ákos Dénes (70,8 kg) proti Dino Suljkanović (70,3 kg) – Lahka kategorija

Igor Junior (76,9 kg) proti Dalibor Dragojević (77,3 kg) – Velterska kategorija

Ori Sarusi (67,9 kg) proti Yevhen Honcharko (68,0 kg) – Dogovorjena teža

borilni športi fnc maribor jakob nedoh
